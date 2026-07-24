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Венецуела покренула процедуру иступања из МКС-а

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 21:51

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Венецуела покренула процедуру иступања из МКС-а

Венецуела је покренула формалне процедуре за иступање из Међународног кривичног суда /МКС/, саопштио је венецуелански министар спољних послова Феликс Пласенсија Гонзалес.

"Према инструкцијама вршиоца дужности предсједника Венецуеле Делси Родригез, Каракас је обавијестио генералног секретара УН Антонија Гутереса о својој чврстој и неопозивој одлуци да одбаци Римски статут и започне дефинитивно повлачење из МКС-а", написао је Пласенсија на "Иксу".

Пласенсија је истакао да Каракас вјерује да је МКС географски пристрасан, што се може видјети из непропорционалних поступака против афричких и латиноамеричких земаља.

"Та пристрасност није пука процедурална случајност, него рефлексија институције која је своје механизме ставила у службу интереса изван опсега правде и народа за који МКС тврди да их штити.

Зато одбијамо ту димензију правног ратовања којим се продужава прогон венецуеланског народа и погоршава неједнакост коју би међународна правда требала да исправи", навео је Пласенсија, а преноси Срна.

Он је нагласио да је Каракас привржен "поштеној правди и поштовању народа, суверености и самоопредјељења".

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Тагови :

Венецуела

Међународни кривични суд

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