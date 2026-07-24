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Француско тужилаштво о смрти Епстиновог сарадника: Нема трагова насиља

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 21:05

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Француско тужилаштво о смрти Епстиновог сарадника: Нема трагова насиља
Фото: Tanjug/AP/Jon Elswick

Француско тужилаштво саопштило је у петак да обдукција тијела модног агента Данијела Сијада није открила никакве знаке насиља. Сијад, који је био повезан са покојним америчким финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном, пронађен је мртав 20. јула у свом дому у Коломбу, близу Париза, јавља Ројтерс .

Резултати обдукције

Тужилаштво Нантера саопштило је да на тијелу нису пронађени трагови недавног насиља који би се могли повезати са смрћу. Обдукција је обављена 23. јула, али није утврђен директан узрок смрти. Међутим, преглед је открио погоршање здравственог стања и трагове претходног срчаног удара. Још увијек се чекају резултати токсиколошких и патолошких анализа како би се утврдио тачан узрок смрти.

Истрага и веза са Епстином

Име Данијела Сијада појављује се скоро 2.000 пута у документима о Епштајну које је објавило Министарство правде САД. То је навело француске истражитеље да га ставе под надзор у оквиру истраге о трговини људима и пореским преварама, али није било довољно доказа за његово хапшење. Сам Сијад је у мају рекао телевизији БФМ да је његов однос са Епштајном био искључиво пословне природе.

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Његова адвокатица, Мења Араб-Тигрин, изјавила је ове недјеље да истражитељи нису пронашли доказе који би оправдали хапшење. Према њеним ријечима, ово потврђује да ни тужилаштво ни полиција нису закључили да је Сијад починио злочин.

Смрти међу колегама

Сијад је други човјек из Епштајновог круга који је умро у Француској. Прије њега, модни агент Жан-Лик Брунел је пронађен објешен у затворској ћелији 2022. године. Брунел је провео 14 мјесеци у притвору због оптужби за силовање и сексуално узнемиравање малољетника, што је он негирао током суђења.

Џефри Епштајн је сам умро у затвору 2019. године, гдје је чекао суђење по оптужбама за трговину људима ради сексуалне експлоатације.

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Тагови :

Џефри Епстин

Епстинова смрт

Француска

Данијел Сијад

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