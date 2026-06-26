Отворена истрага о поступању полиције након смрти Епстинове жртве

Аутор:АТВ редакција
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Западноаустралијска полиција ће испитати околности смрти Вирџиније Ђуфре након што је њена породица оптужила полицајце за „системске пропусте“. Ђуфре, позната као једна од жртава покојног финансијера и осуђеног педофила Џефрија Епштајна, одузела је себи живот у 41. години у априлу 2025. године на својој фарми у Ниргабију, сјеверно од Перта, извјештава „Телеграф“ .
Њен брат и снаја, Скај и Аманда Робертс, позвали су на полицијску и мртвозорникову истрагу о поступању надлежних служби у вези са спором око породичног насиља који је претходио њеној смрти.
Комесар полиције Западне Аустралије, пуковник Бланч, потврдио је током саслушања у државном парламенту у сриједу да тим за насиље у породици преиспитује сваку интеракцију између Ђуфре и полицајаца. Бланч је додао да би државни мртвозорник и омбудсман могли да покрену одвојене истраге када породица поднесе формални захтјев.
„Желим да будем сигуран да свој посао обављамо како треба“, рекао је Бланш новинарима испред парламента. „Много улажемо у обуку наших полицајаца, имамо камере на тијелу, тако да наше истраге могу бити прилично темељне.“
Скај и Аманда Робертс су за ABC радио у Перту рекли да је породица прихватила да је узрок смрти самоубиство. Међутим, напоменули су да је остало много неодговорених питања о догађајима који су довели до трагичне одлуке, посебно како је полиција реаговала на њене пријаве о породичном насиљу.
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„Вјерујем да би Вирџинија још увијек била жива да је полиција спровела темељну истрагу“, рекао је Робертс. „Шта треба да се деси да би се ово схватило озбиљно?“ Његова супруга Аманда додала је: „Много тога се догодило прије него што је Вирџинија донијела ту коначну одлуку и требало би да постоји опсежна документација о томе. Гдје је систем заказао? Шта смо пропустили?“
Породица је, заједно са 16 стручњака за насиље у породици, послала писмо мртвозорнику Западне Аустралије, Рос Фољани, захтевајући истрагу о смрти Вирџиније Ђуфре.
„Вирџинија Ђуфре је већи дио свог одраслог живота провела храбро тражећи одговорност за злостављање које је претрпјела, преузимајући значајан лични ризик како би разоткрила мрежу експлоатације и тиме помогла у заштити других жена“, наводи се у писму које су потписали професори са водећих аустралијских универзитета.
„Била би огромна неправда ако се питање да ли су је системи изневјерили у посљедњим мјесецима њеног живота не испита са једнаком темељношћу.“
У време смрти, Ђуфре је живјела у Ниргабију након што се иселила из породичне куће у Перту због спора са отуђеним супругом Робертом, који је поднио захтјев за развод након 22 године брака. Тврдила је да је њен супруг постао „емоционално и физички контролишући“ и да је била приморана да живи одвојено од своје троје дјеце.
Међутим, суд је одобрио Роберту Ђуфреу привремено старатељство и издао шестомјесечну забрану приласка против Вирџиније. Она је потом оптужена за кршење те забране, према судским записима.
Мање од мјесец дана прије смрти, Ђуфре је објавила фотографије свог измученог лица на друштвеним мрежама, рекавши да јој је остало још четири дана живота након што је претрпјела отказивање бубрега и повредила се у несрећи у Ниргабију.
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Локална полиција и становници потврдили су за „Телеграф“ да је дошло до „мањег“ судара између школског аутобуса и аутомобила, али да немају сазнања о озбиљној несрећи са повређенима.
Њен брат је потом изразио сумњу да повреде које је задобила нису искључиво посљедица саобраћајне несреће. Касније је њен тим за односе с јавношћу тврдио да је Ђуфре хоспитализована у јануару након што ју је напао супруг.
Није био први пут да је Ђуфре оптужена за насиље од стране свог мужа. Недавно објављени документи из „Епштајнових досијеа“ открили су да је полиција позвана у кућу пара у Колораду у марту 2015. године.
Према полицијском извјештају канцеларије шерифа округа Фримонт, Ђуфре је рекла полицајцима да ју је муж више пута ударао у лице док је покушавала да га спријечи да повреди њиховог хаскија. Замјеник шерифа Броди Кох је примјетио модрице на њеном лицу, црвене трагове близу кључне кости и крв на њеном џемперу.
Ђуфре је такође тврдила да је њен муж зграбио полуаутоматски пиштољ калибра 9 мм, „увјежбао га и ставио у уста“. „Вирџинија је изјавила да је Роберт неколико пута покушао да је натера да повуче обарач“, наводи се у шерифовим биљешкама. Господин Ђуфре је раније одбио да коментарише оптужбе за насиље у породици.
(индекс)
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