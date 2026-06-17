Медији: Епстин покушао да се убије најмање три пута у затвору

Аутор:АТВ
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Џефри Епстин је покушао самоубиство најмање три пута пре смрти у затворској ћелији на Менхетну 2019. године, преноси "Њујорк тајмс".
Истражитељи су наводно пронашли више омчи у његовој ћелији након његове смрти, открива извЈештај који детаљно описује посљедње дане осуђеног сексуалног преступника у федералном притвору.
Неколико дана прије првог пријављеног покушаја самоубиства, Епстин је питао свог "цимера" Николаса Тартаљонеа како да направи омчу након што је судија одбио његов захтјев за кауцију, објавио је лист позивајући се на судске документе, претходно објављене Епстинове досијее и више од 50 нових интервјуа са затвореницима, затворским особљем и другима.
Тартаљоне, бивши њујоршки полицајац који служи четири доживотне казне за четвороструко убиство, рекао је листу да се Епстин распитивао за прављење омче отприлике две недеље након што је доведен у Поправни центар Менхетн да чека суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне сексуалне експлоатације.
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Истрага је утврдила да је Епстин покушао да се убије најмање још два пута прије раније пријављеног неуспјелог покушаја вјешања 22. јула 2019. Тартаљоне је рекао да је у обје прилике затекао Епстина како се спрема за самоубиство, а једном је покушавао да веже чаршав за рјешетку изнад прозора ћелије и други пут када је пронашао омчу скривену испод Епстиновог душека.
Тврди и да је оба инцидента пријавио службеницима затвора, али су се они смијали његовим упозорењима. Његов исказ потврдио је други затвореник, Питер Брајт, који је за "Њујорк тајмс" рекао да му је Тартаљоне описао раније покушаје самоубиства убрзо након Епстинове смрти.
Мање од три недјеље пре Епштајнове смрти, 22. јула, Тартаљоне га је наводно пронашао непомичног на поду њихове ћелије са наранџастом платненом омчом око врата.
Епстин је првобитно рекао службеницима затвора да је Тартаљоне покушао да га убије, али је интерна затворска истрага ослободила бившег полицајца сваке улоге у инциденту.
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Након Епстинове смрти 10. августа, истражитељи су пронашли у у његовој ћелији неколико омчи и трака од наранџасте тканине.
Извјештај долази усред поновне истраге о Епстиновој смрти и његовим везама са неким од најутицајнијих личности на свијету.
Милиони страница докумената објављени су откако је амерички предсједник Доналд Трамп прошле године потписао закон којим се од Министарства правде захтјева да обелодани досијее везане за педофила, поново покрећући интересовање за везе финансијера са личностима као што су Бил Клинтон, принц Ендру и Бил Гејтс.
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