САД и Иран пред потписивањем споразума: Нови напади Израела на југ Либана могућ камен спотицања

Аутор:АТВ
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У Швајцарској се припрема потписивање меморандума о разумијевању између САД и Ирана.
Либански медији извијестили су о новим израелским нападима на југу Либана, док Хезболах поручује да ће питање израелског војног присуства у региону бити једна од тема будућих разговора.
Меморандум о разумијевању између Вашингтона и Техерана требало би да буде потписан у сутра у швајцарском Бургенштоку, уз посредовање Катара и Пакистана.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да очекује брз напредак након потписивања споразума и најавио да ће документ бити упућен Конгресу на разматрање.
Према наводима америчких медија, споразум предвиђа обнову иранског извоза нафте уз услове који се односе на слободу пловидбе кроз Ормуски мореуз и нуклеарни програм Ирана.
Ирански званичници саопштили су да је укинута америчка поморска блокада иранских лука, истичући то као важан корак ка нормализацији односа.
Истовремено, Кина и Катар оцјењују да би предстојећа фаза преговора могла бити сложенија, али и кључна за регионалну стабилност.
Док дипломатија добија на замаху, на терену се настављају сукоби. Либански медији извијестили су о новим израелским нападима на југу Либана, док Хезболах поручује да ће питање израелског војног присуства у региону бити једна од тема будућих разговора.
(РТС)
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