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САД и Иран пред потписивањем споразума: Нови напади Израела на југ Либана могућ камен спотицања

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АТВ
17.06.2026 07:21

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Људи се враћају у своје село након објаве почетног споразума о прекиду ватре између Сједињених Држава и Ирана, излазе из џамије након што су примили залихе хране у граду Набатије, на југу Либана, у уторак, 16. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

У Швајцарској се припрема потписивање меморандума о разумијевању између САД и Ирана.

Либански медији извијестили су о новим израелским нападима на југу Либана, док Хезболах поручује да ће питање израелског војног присуства у региону бити једна од тема будућих разговора.

Меморандум о разумијевању између Вашингтона и Техерана требало би да буде потписан у сутра у швајцарском Бургенштоку, уз посредовање Катара и Пакистана.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да очекује брз напредак након потписивања споразума и најавио да ће документ бити упућен Конгресу на разматрање.

Према наводима америчких медија, споразум предвиђа обнову иранског извоза нафте уз услове који се односе на слободу пловидбе кроз Ормуски мореуз и нуклеарни програм Ирана.

Ирански званичници саопштили су да је укинута америчка поморска блокада иранских лука, истичући то као важан корак ка нормализацији односа.

Истовремено, Кина и Катар оцјењују да би предстојећа фаза преговора могла бити сложенија, али и кључна за регионалну стабилност.

Док дипломатија добија на замаху, на терену се настављају сукоби. Либански медији извијестили су о новим израелским нападима на југу Либана, док Хезболах поручује да ће питање израелског војног присуства у региону бити једна од тема будућих разговора.

(РТС)

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Иран

Израел

Либан

примирје

Ормуски мореуз

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