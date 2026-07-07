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Русија: Улагања у приватни свемирски сектор могла би премашити 1,3 милијарде долара до 2030. године

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 21:46

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ракета свемир лансирање
Фото: Pexel/ Pixabay

Улагања у приватне компаније у руској ракетно-космичкој индустрији могла би до 2030. године премашити 100 милијарди рубаља /1,3 милијарде долара/, изјавио је замјеник генералног директора Роскосмоса Григориј Максимов на Међународном индустријском форуму "Инопром 2026".

"Већ сада можемо са сигурношћу рећи да ће до 2030. године приватна улагања у свемирски сектор достићи 100 милијарди рубаља. Свјесни смо да приватне компаније које улазе у ову област разумију како ће се тржиште обликовати, како ће изгледати и на који ће се начин приходи и расходи на крају вратити у њихово пословање", рекао је Максимов.

Он је навео да је од почетка ове години из федералног буџета издвојено пет милијарди рубаља за обезбјеђивање снимака Земље путем система даљинског осматрања за потребе државних органа.

Према његовим ријечима, сателитски снимци територије Русије добијени на овај начин могу се користити за праћење пожара, поплава и других ванредних ситуација.

Шеф Роскосмоса Дмитриј Баканов изјавио је раније да је главни циљ ове корпорације максимално укључивање приватних компанија у ракетно-космичку индустрију, преноси Срна

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Тагови :

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Свемир

ракета

Инопром 2026.

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