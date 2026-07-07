Од еболе преминуло 521 лице, заражено 1.624

Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго порастао је на 1.624, укључујући 521 смртни случај, показују подаци које је објавила Влада.
Епидемија еболе почела је 15. маја на истоку Конга. Случајеви заразе и смртни исходи забиљежени су и у сусједној Уганди.
Свјетска здравствена организација описује болест изазвану вирусом еболе као тешко, често смртоносно обољење код људи, са просјечном стопом смртности од око 32,2 одсто, преноси Срна
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