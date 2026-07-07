Како да добијете до 600 евра ако вам касни лет: Усвојена нова правила

Аутор:АТВ редакција
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Европски парламент одобрио је нова правила којима се додатно јачају права путника у ваздушном саобраћају, а промјене доносе низ важних новина за милионе грађана који путују авионом.
Нова правила односе се, између осталог, на накнаде због кашњења и отказивања летова, ручни пртљаг, смјештај дјеце поред родитеља, поврат новца и јасније информисање путника о њиховим правима.
Једна од најважнијих одлука јесте задржавање права на новчану накнаду када путник на коначно одредиште стигне са најмање три сата закашњења, под условима предвиђеним правилима.
Износи накнаде остају од 250 до 600 евра, у зависности од дужине лета.
Путници ће и даље моћи да рачунају на накнаде у распону од 250, 400 или 600 евра, у зависности од удаљености лета и околности конкретног случаја. Задржавање прага од три сата посебно је важно јер је током преговора постојала могућност да путници на накнаду морају да чекају дуже.
Нова правила требало би да донесу и једноставнији поступак за остваривање права.
Када постоји основ за накнаду због кашњења или отказивања лета, авиокомпанија би требало путнику да достави унапред попуњен образац за захтјев. Циљ је да путници више не морају сами да пролазе кроз компликоване процедуре и траже начин да остваре право које им припада.
Посебну пажњу привлаче нова правила која се односе на пртљаг у кабини авиона. Путницима би требало да буде омогућено да без додатне накнаде унесу један лични предмет, попут мање торбе или ранца који може да стане испод сједишта.
Правила додатно уређују и питање ручног пртљага, као и начин на који авиокомпаније приказују његове трошкове.
Циљ је већа транспарентност цијена, како путник приликом куповине карте не би тек у каснијим корацима открио додатне износе који значајно повећавају коначну цијену путовања.
Дјеца до 14 година уз родитеље без доплате
Нова правила доносе важну промјену и за породице. Дјеца млађа од 14 година требало би да сједе поред родитеља или одрасле особе која их прати без додатне накнаде. Тиме се ограничава пракса у којој породице морају додатно да плате избор сједишта само да би дијете сједило уз родитеља. Слична заштита предвиђена је и за путнике којима је потребна посебна помоћ, укључујући особе смањене покретљивости.
Још једна важна промјена односи се на такозвану „no-show“ праксу. Путници који не искористе први сегмент путовања не би требало аутоматски да изгубе право на преостале летове из исте резервације. Ово је посебно важно код повратних карата и путовања која укључују више сегмената.
До сада је путник у појединим ситуацијама могао да се суочи са отказивањем остатка резервације само зато што није искористио први лет. Нова правила јачају заштиту путника од такве праксе.
Путници би требало да добију јасније информације о томе шта им припада када лет касни или буде отказан. То укључује право на преусмјеравање, поврат новца и одговарајућу помоћ, у зависности од околности. Ако авиокомпанија не понуди одговарајуће преусмјеравање у предвиђеном року, путник би под одређеним условима могао сам да организује алтернативни превоз и затим тражи надокнаду оправданих трошкова.
Правила додатно прецизирају обавезе превозника како би се смањио простор за различита тумачења и дуготрајне спорове.
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