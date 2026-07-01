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Пао авион у Енглеској: Има погинулих

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 13:37

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Двије особе су погинуле након што се мали авион срушио на њиву у близини града Онгар у енглеској грофовији Есекс, саопштила је британска полиција.

Несрећа се догодила током „кратког панорамског лета“.

Главни детектив Морган Кронин из Управе за тешки криминал Кента и Есекса детаљније је објаснио шта се тачно догодило.

"Јуче око поднева, у уторак, 30. јуна, мали авион полетiо је са аеродрома Сјеверни Вилд на лету за који се очекивало да ће бити веома кратак. Двоседи авион типа Цесна био је ангажован за кратки промотивни лет са путником, али се, нажалост, није вратио", рекао је Кронин, па додао:

"У 12.30 часова примили смо позив грађана који су пријавили да се мали авион срушио на њиву поред Милл Ланеа, у близини Онгара. Са великом тугом потврђујемо да су обе особе које су се налазиле у авиону изгубиле живот.“

Полиција је саопштила да формална идентификација страдалих још није обављена.

(телеграф)

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авион

Енглеска

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