Пао авион у Енглеској: Има погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су погинуле након што се мали авион срушио на њиву у близини града Онгар у енглеској грофовији Есекс, саопштила је британска полиција.
Несрећа се догодила током „кратког панорамског лета“.
Главни детектив Морган Кронин из Управе за тешки криминал Кента и Есекса детаљније је објаснио шта се тачно догодило.
"Јуче око поднева, у уторак, 30. јуна, мали авион полетiо је са аеродрома Сјеверни Вилд на лету за који се очекивало да ће бити веома кратак. Двоседи авион типа Цесна био је ангажован за кратки промотивни лет са путником, али се, нажалост, није вратио", рекао је Кронин, па додао:
"У 12.30 часова примили смо позив грађана који су пријавили да се мали авион срушио на њиву поред Милл Ланеа, у близини Онгара. Са великом тугом потврђујемо да су обе особе које су се налазиле у авиону изгубиле живот.“
Полиција је саопштила да формална идентификација страдалих још није обављена.
🔴🇬🇧 Plane Crash Accident Cessna 152 G-BRCD, Tuesday 30 June 2026. Field off Mill Lane, High Ongar, Epping Forest, Essex - UK.— PLANES OF LEGEND ✈️ (@PlanesOfLegend) July 1, 2026
2 fatalities
➡️https://t.co/tVqmuAln9o via @AviationSafety pic.twitter.com/puangbd7Fo
(телеграф)
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