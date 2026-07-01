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"Москва ће поштовати принципе Међународног хуманитарног права"

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 13:33

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Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Москва ће поштовати принципе међународног хуманитарног права без обзира на све, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Сигурни смо да ћемо током ваше посјете имати продуктивне разговоре о случајевима кршења међународног хуманитарног права, што се могло вид‌јети у Украјини", рекао је Лавров предсједнику Међународног комитета Црвеног крста /МКЦК/ Мирјани Шпољарић током разговора у Москви.

Он је додао да очекује од МКЦК да упути сличне позиве својим другим партнерима, преноси Срна.

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Тагови :

Москва

Сергеј Лавров

Међународно хуманитарно право

Русија

Украјина

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