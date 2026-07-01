Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Москва ће поштовати принципе међународног хуманитарног права без обзира на све, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Сигурни смо да ћемо током ваше посјете имати продуктивне разговоре о случајевима кршења међународног хуманитарног права, што се могло видјети у Украјини", рекао је Лавров предсједнику Међународног комитета Црвеног крста /МКЦК/ Мирјани Шпољарић током разговора у Москви.
Он је додао да очекује од МКЦК да упути сличне позиве својим другим партнерима, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
35
15
32
15
24
15
23
15
23
Тренутно на програму