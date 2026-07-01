Све очи упрте у Доху – мир на Блиском истоку или нова ескалација

Аутор:АТВ редакција
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Преговори САД и Ирана требало би да буду настављени у Дохи. Док Вашингтон најављује слање изасланика, Техеран тврди да састанак још није договорен.
Никола Марковић из Института за међународну политику и привреду изјавио је за РТС да би најопаснији сценарио био да се сукоб претвори у "тихи хладни рат" са повременим ескалацијама. Новинар РТС-а Момир Турудић из Бејрута упозорава да у Либану расте страх од посљедица евентуалног насилног разоружавања Хезболаха.
Од наставка америчко-иранских преговора, које је америчка страна најавила у Дохи, зависе питања пловидбе кроз Ормуски мореуз, цијена нафте, санкција, иранског нуклеарног програма и безбједности читавог Блиског истока. Посебна пажња усмјерена је и на Либан, где се сваки могући договор са Ираном посматра кроз односе Израела и Хезболаха.
Гостујући у Јутарњем програму РТС-а, Никола Марковић рекао је да ће, највјероватније, доћи до индиректних америчко-иранских разговора у Дохи, уз посредовање Катара, будући да је Техеран саопштио да директан састанак још није договорен.
"Обе стране разматрале су могућност наставка оружаног сукоба. Трамп је за сада одустао од те намјере, док у Ирану постоји подјела унутар политичке елите. Председник парламента и председник Ирана залажу се за преговоре, док су кругови око Исламске револуционарне гарде и дијела Савета чувара револуције наклоњени војном рјешењу. Обе стране показују да ратна опција није искључена", навео је Марковић.
Говорећи о разговорима Омана и Ирана о пловидби кроз Ормуски мореуз, Марковић је указао да постоје озбиљна неслагања. Како је навео, Оман се залаже за слободну пловидбу без наплате такси, док Иран инсистира на увођењу обавезних накнада.
На питање зашто Иран не жели директне разговоре са Сједињеним Државама, Марковић каже да је кључно питање мир на Блиском истоку, пре свега ситуација у Либану. Подсјећа и да се спекулише о постојању тајног анекса споразума између Израела и Либана који, наводи, није објављен на захтјев либанске владе.
"Спекулише се о садржају тог анекса. Тајмс оф Израел пише да би било успостављено координационо тијело које би надгледало повлачење израелских снага са спорних територија. С друге стране, постоје извјештаји да би израелској војсци било омогућено да самостално одлучује о уласку на либанску територију, што Иран и Хезболах сигурно неће прихватити", истиче Марковић.
Према његовим ријечима, најопаснији сценарио био би да се сукоб између САД и Ирана претвори у дуготрајан "тихи хладни рат", уз повремене војне ескалације.
Новинар РТС-а Момир Турудић јавља из Бејрута да у либанској престоници постоји извјесно олакшање јер су ратна дејства престала, цијене нафте су пале, а авио-компаније обновиле летове.
Ипак, додаје да су грађани свјесни да Либан није за преговарачким столом у разговорима САД и Ирана.
"Техеран је наставак преговора условио успостављањем потпуног мира у Либану и повлачењем израелске војске са југа земље, односно са око 20 одсто либанске територије. Израел је више пута поручио да му такав споразум не одговара", каже Турудић.
Додаје да су у Бејруту, без обзира на политичка опредјељења и однос према Хезболаху, свесни да би Израел могао да нарушава евентуални договор управо преко Либана и тако индиректно настави сукоб са Ираном.
"Много се говори и о наводном тајном анексу споразума Израела и Либана. Истовремено, многи страхују да би евентуално насилно разоружавање Хезболаха, уколико би било предвиђено споразумом, могло да изазове озбиљну унутрашњу кризу, па чак и нови грађански рат", наводи Турудић.
Према његовим речима, Либанци су навикли да живе у неизвјесности.
"У ваздуху се осјећа страх од нове ескалације, чему доприносе и звуци дронова који повремено надлијећу Бејрут. Ипак, мало ко вјерује да ће мир потрајати и да се сукоби неће поново распламсати", закључује уредник портала Око Момир Турудић.
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