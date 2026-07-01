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Бомбашки напад у Солуну, петоро рањено

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 14:04

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Бомбашки напад у Грчкој петоро повријеђено
Фото: Anadolu/Achilleas Chiras

Најмање пет особа је рањено у једном од три напада запаљивим бомбама усмјерена на резиденције чланова владајуће конзервативне грчке странке Нова демократија, саопштиле су власти.

Напади су се догодили јутрос између 4.00 и 4.45 часова код стамбених зграда у Солуну, на сјеверу Грчке. Нападачи су користили експлозивне направе које су направили од канистера са гасом.

Из полиције је саопштено да је свих пет лица рањено у посљедњем од три напада, гд‌је су запаљени аутомобили и мотоцикли, те да је једна особа у критичном стању.

Један од аутомобила је, наводно, био у власништву посланичког кандидата странке Нова демократија, која је задобила опекотине, а њена мајка је хоспитализована на интензивној њези са опекотинама.

Полиција је саопштила да је троје других становника стамбене зграде хоспитализовано због удисања дима.

Секретар политичког комитета странке Константинос Киранакис рекао је да се ради о терористичким нападима на домове чланова Нове демократије чији је циљ био да се убију људи.

Напади грчких милитантних група на симболе моћи или имовину политичара, полиције или других ауторитета су релативно чести. Већина узрокује материјалну штету, али нема жртава, преноси Срна

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Тагови :

бомбашки напад

Солун

рањене особе

Грчка

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