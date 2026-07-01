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Још један земљотрес: Егзотична туристичка дестинација на удару!

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 13:57

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Још један земљотрес: Егзотична туристичка дестинација на удару!
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 5,8 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у сриједу, 1. јула у 12:42 часова, на јужном подручју Фиџија.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -20.084 и дужине 178.895.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 539.9 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

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Тагови :

Земљотрес

Фиџи

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