Још један земљотрес: Егзотична туристичка дестинација на удару!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5,8 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у сриједу, 1. јула у 12:42 часова, на јужном подручју Фиџија.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -20.084 и дужине 178.895.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 539.9 километара испод површине земље.
🚨 Preliminary M 5.8 earthquake detected— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) July 1, 2026
📍 South of Fiji Islands
📏 Depth: 542 km
🕒 2026-07-01 10:42 UTC
🏢 Source: #GFZ
🆔 #rs2026mvbtdl@raspishake
Event ➡️ https://t.co/tIfntsCv9u
Join the largest #CitizenScience EQ community ➡️ https://t.co/Y5O0dgJqJF pic.twitter.com/XfjNfAedH9
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
35
15
32
15
24
15
23
15
23
Тренутно на програму