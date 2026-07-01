Џејла Рамовић завршила факултет у Шпанији, њено занимање изненадило јавност

Аутор:АТВ редакција
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Након што је осванула вијест о њеној емотивној вези са четири године млађим колегом Јаковом Јозиновићем, пјевачица Џејла Рамовић доспјела је у сам центар интересовања јавности.
Након што се прославила у једном музичком такмичењу, а потом однијела побједу, убрзо се посветила образовању.
Њена одлука да спакује кофере и пресели се у Шпанију како би студирала, многе је изненадила. Да се њен труд исплатио, говори у прилог и то да је млада пјевачица недавно преузела диплому.
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Џејла је успешно завршила факултет, а студирала је међународно предузетништво.
(ГрандТВ)
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