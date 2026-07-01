Logo

Џејла Рамовић завршила факултет у Шпанији, њено занимање изненадило јавност

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 15:53

Коментари:

0
пјевачица млада дјевојка
Фото: Instagram/printscreen

Након што је осванула вијест о њеној емотивној вези са четири године млађим колегом Јаковом Јозиновићем, пјевачица Џејла Рамовић доспјела је у сам центар интересовања јавности.

Након што се прославила у једном музичком такмичењу, а потом однијела побједу, убрзо се посветила образовању.

Њена одлука да спакује кофере и пресели се у Шпанију како би студирала, многе је изненадила. Да се њен труд исплатио, говори у прилог и то да је млада пјевачица недавно преузела диплому.

Базен на улици

Регион

Жена поставила базен на улицу јер није имала мјеста у дворишту, случај завршио код полиције

Џејла је успешно завршила факултет, а студирала је међународно предузетништво.

(ГрандТВ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џејла Рамовић

Пјевачица

Шпанија

факултети

Коментари (0)

Више из рубрике

Милица Павловић

Сцена

Милица Павловић објавила ''конкурс за момка'': Пронађи ме, потруди се..

2 ч

0
Бака Прасе

Сцена

Бака Прасе уплатио 10.000 евра на пролаз БиХ против Американаца на Мундијалу

7 ч

0
Лепа Брена

Сцена

Чиме су се познати пјевачи и пјевачице бавили прије него што су ступили на сцену: Бебиситерка, бравар..

20 ч

0
Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ

Сцена

Тони Бијелић о Драгани Мирковић након развода: ''Колико си платила да ме пљују?''

23 ч

0

  • Најновије

17

54

Избо дјецу ножем, па изазвао хаос: Проглашен кривим монструм из Даблина

17

47

Како правилно залити биљке током великих врућина?

17

46

Драма у грчком љетовалишту! Огњен се изгубио у Паралији, хитно упућен апел

17

34

Србин пуцао са балкона, њемачка полиција хитно опколила зграду

17

30

Амбасада Русије у БиХ: Мјесто високог представника је упражњено након Инцка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима