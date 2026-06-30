Чиме су се познати пјевачи и пјевачице бавили прије него што су ступили на сцену: Бебиситерка, бравар..

Аутор:АТВ редакција
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Иако за данас познате пјеваче и пјевачице многи мисле да су одмах постали јавне и познате личности, реалност је другачија. Пут до успјеха био је трновит, а ево чиме су се неки од њих бавили прије него су постали дио естраде.
Једна од највећих звијезда Лепа Брена није одувијек била пјевачица. По доласку у Београд Брена је радила као дадиља.
Родитељи дјевојчице Ане, Цвета и Томислав, примили су Брену на тражено радно мјесто, а од велике помоћи било јој је и то што су јој плаћали стан на Ташмајдану.
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Да ситуација буде занимљивија, дјевојчица коју је је чувала данас је позната пјевачица – Ана Штајдохар.
– Тог периода се заправо и не сјећам, јер сам била беба. Оно што знам, то је оно што сам чула од родитеља. Тада је Лепа Брена била само Фахрета Јахић, становала је у станчићу који су јој рентирали моји родитељи, доле испод Ташмајдана, код Палилулске пијаце. Узгред је радила као бебиситерка и чувала ме кад није имао ко. Убрзо је њена каријера кренула узлазном путањом, а из тог периода је остала та симпатична анегдота. Такође, могло би се рећи да ме је Брена на неки начин предодредила за бављење музиком – рекла је једном приликом Ана.
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Музичар Един Дервишхалидовић, познатији као Дино Мерлин некада није ни слутио да ће се бавити музиком, а уз то није имао ни подршку родитеља да крене тим путем. Међутим иако је био радио у фирми као брава у једном тренутку почео управо на радном мјесту, на масном папиру да пише стихове.
Једном приликом је на питање чиме би се бавио да није успио у музици, отворено је изјавио:
– Да нисам пјевач, можда бих наставио да радим у фабрици лежајева “Вогошћа”.
Том приликом је истакао да тај период не жели да заборави јер га је обликовао.
Такође је у једној емисији Дино је истакао:
– Спрдали су се са мном јер сам писао пјесме док сам радио у фабрици лежајева Вогошћа и записивао их на масни папир. Увијек сам им говорио да ће ме гледати на телевизији
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Лијепа пјевачица Надица Адемов данас би се могло рећи да ужива у луксузу, али није увијек живјела на “високој нози”. Како је извор једном приликом открио, пјевачица је својевремено продавала ствари на пијаци.
– Од јутра до мрака радила је на пијаци и продавала гаће и чарапе – открио је тада извор близак пјевачици.
– Имала је своју тезгу и продавала свашта, али већином гаће, чарапе и неке мајице. Тезга јој је била пуна робе, увијек је имала посла – рекао је извор раније за Сцандал.
Пјевачица Оља Карлеуша је прије него што је почела да се бави пјевањем била запослена у једном бутику.
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– Бутик су држали момци који и данас имају ту продавницу ципела, то је било у Сити Пасажу. Тих година су најљепше жене радиле по бутицима, а ја сам почела да радим јер сам студирала и мој отац није подржавао нешто што је требао и рекао ми је да ми неће давати новац, а ја сам му рекла да није проблем, запослићу се”, испричала је она и додала:”То је један лијеп период мог живота. Када сам почела да пјевам много је новинара долазило кроз причу ‘радли сте у бутику’, ја размишљам да ли сам нешто скривила? – испричала је Оља у емисији “Исповест”.
Пјевачица Емина Јаховић раније је изјавила да се радо сјећа тинејџерских дана када је била водитељка.
– Радо се сјећам тинејџерских дана. Уживала сам током тог периода који сам провела радећи на телевизији и на радију. Тада сам први пут показала своју креативну слободу, која ме је касније и навела да кренем путем музике и јавног живота – истакла је раније пјевачица.
Пјевачица Романа Панић никада се није стидела да говори о периоду када је ишла на пијацу у пет ујутру како би продавала кафу.
Осим тога Романа је радила у ЦД шопу, али и као први ди-џеј у Босни.
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– Тако је, и на телевизији, и на радију. И моји су, ево, то је једна тамо помоћна просторија, ту смо имали пржионицу кафе. То су била мало тежа та времена, ратна и послијератна, у ствари, кад су се све залихе потрошиле, ми жене смо биле ту у кући, моја мајка исто, која је велики борац и која води ову кућу, дакле, ми смо сви радили у тој пржионици. Оно чувено, да сам ја ето, ишла на пијацу, ујутру у пет да продајем ту кафу – испричала је Романа раније за емисију “Метар мога села”.
Пјевачица Нада Обрић певање је бап као и цијела њена породица сматрала хобијем, па је тако прије него што је постала позната широј јавности Нада радила као правница и то пуних 11 година, преноси Блиц.
– Радила сам као правник и, без лажне скромности, била сам веома успјешна у томе. Чак сам рјешавала и спорове, као судија, између људи. Тада је тако било. Нисам имала ниједан проблем због тога што сам била позната пјевачица, колеге на послу нису обраћале пажњу на то. Мада, морам да признам да је у почетку било негодовања “како ће она да ради кад пјева, да ли ће постићи на послу” и томе слично – присјетила се Нада у емисији “Из профила”.
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