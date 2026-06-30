У Херцеговини упекао звиздан: Дневна температура обара рекорде

Аутор:Бојан Носовић
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Упекао је звиздан, ма ово је жива жега, прави је челопек, то су изрази који се ових дана најчешће изговарају у Херцеговини. Дневна температура обара рекорде, не пада ни ноћу. Требишњица је спас.
17 тропских дана и 13 тропских ноћи то је обиљежило овај јун у Требињу. Јужњаци се боре и сналазе на све начине.
Анкета:
"Јесте".
"Свакако, али се тешко успијева, мало лубеница, мало водом и лимуном, умивам се хладном водом".
"А поноћи ја вани спавам, ноћас сам вани спавала, прелијепо вјерујте"
"Никако, устајем, пијем пиво, онда утакмице гледам".
"Лоше, лоше стварно, не може се спавати, не може ништа"
"Не знам шта да кажем, под туш и ништа друго".
"Ово је најтоплије до сада. Није топлији дан био, данас је најтоплије", кажу грађани Требиња.
И јесте најтоплије. Жива је увелико прелазила четрдесети подиок. Сналазе се и туристи, сврате до ријеке.
"Ево се хладим моментално и супер је. Јако је топло".
"Јесте, освјежавајуће".
"Вруће је, али вриједи овдје доћи. Ја сам са Флориде".
"У Требињу је увијек лијепо, па чак и на плус 40"
"Па јесте топло, али су људи много пријатни па је све подношљивије", кажу туристи.
Субјективни осјећај врелине много је већи од званичних температура. У Метеоролошкој станици кажу да је центру града топлије и за десет степени у односу на мјесто гдје се они налазе.
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"Јуче је на примјер у Требињу био проценат влажности 31%, температура је била 37 степени, субјективни осјећај је као 42 степена", рекао је Предраг Паликућа, Метеоролошка станица Требиње.
Пожељно је избјегавати сунце кажу доктори али ако то није могуће онда је опрез неопходан.
"Да заштитимо отворене дијелове тијела прозрачном лаганом одјећом, поготово главу, обавезни су шешири и качкети. Да се уноси довољна количина течности, боде и воћних негазираних природних сокова", рекла је Тања Новарлић, начелник Одјељења интензивне његе у Болници Требиње.
Колапси, хипотензије, хипертензије, сунчанице то је оно што ових дана констатују у требињској Хитној помоћи а за АТВ кажу да се број пацијената стално повећава. Све је више и оних који се јављају због бода инсеката.
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