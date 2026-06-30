Минић у обиласку савског кеја у Шамцу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је у Шамац, гдје ће присуствовати почетку уређења обале Саве на потезу Кеј-Лука.
Премијер Минић обилази савски кеј у друштву министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелке Кузмић и вршиоца дужности директора предузећа "Воде Српске" Мирослава Миловановића.
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