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Минић у обиласку савског кеја у Шамцу

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 18:21

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је у Шамац, гд‌је ће присуствовати почетку уређења обале Саве на потезу Кеј-Лука.
Фото: СРНА

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је у Шамац, гдје ће присуствовати почетку уређења обале Саве на потезу Кеј-Лука.

Премијер Минић обилази савски кеј у друштву министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелке Кузмић и вршиоца дужности директора предузећа "Воде Српске" Мирослава Миловановића.

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Тагови :

Саво Минић

Шамац

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