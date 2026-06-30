Скандал: Навијачи Партизана претукли тренера Телеоптика

Аутор:АТВ редакција
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Тренер Телеоптика Марко Јовановић завршио је у Ургентном центру након што су га брутално напала двојица навијача овог клуба, објавио је Инстаграм профил "пбг њуз".
Њих двојица су, према ријечима очевидаца, прво вербално напали Јовановића, замјеривши му што није донио дресове које су они “тражили” од њега као поклон.
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Марко Јовановић је, наводи поменути профил, мирно одговорио да је то заборавио јер му сестра болује од мултипле склерозе, због чега је јако забринут.
Нажалост, овај одговор није умирио двојицу бијесних навијача, већ их је само још више разјарио. Они су физички напали Јовановића, наносећи му повреде главе ударцима песницама, које су Јовановића приморале да потражи хитну медицинску помоћ.
Марко Јовановић се, наводно, тренутно налази у Ургентном центру.
Марко Јовановић је рођен 26. марта 1988. у Ариљу. Играчку каријеру градио је као централни дефанзивац, а највећи траг оставио је у Партизану, гдје је био стандардни првотимац и капитен.
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Током два мандата освојио је четири титуле првака Србије и четири Купа Србије, док је наступао и за клубове у Пољској, Русији, Кини и Румунији.
По завршетку играчке каријере 2024. године прикључио се стручном штабу Партизана као помоћни тренер. Захваљујући добром познавању клуба, ауторитету међу играчима и раду са млађим фудбалерима, убрзо је добио прилику да као привремени шеф стручног штаба води први тим у периоду промјена у клубу.
Након привременог ангажмана у првом тиму преузео је вођење Телеоптика, развојног клуба Партизана, гдје наставља да ради на афирмацији талената и стицању тренерског искуства. Са "оптичарима" је овог љета ушао у Прву лигу Србије након што је освојио титулу у Српској лиги Београд.
Сматра се једним од перспективнијих младих српских тренера, а због дугогодишње повезаности са Партизаном и лидерских особина многи га виде као кандидата за значајније улоге у будућности.
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