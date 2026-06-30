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Паузе за хидратацију на Мундијалу донијеле Бекаму право богатство

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 14:11

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Паузе за хидратацију на Мундијалу донијеле Бекаму право богатство
Фото: Tanjug/AP/Chris Pizzello

Паузе за хидратацију, уведене као новитет на овогодишњем Свјетском првенству, изазвале су бројне полемике међу навијачима и стручњацима, али су се истовремено показале као изузетно уносан маркетиншки простор.

Према писању британског Дејли мејл, један од највећих финансијских добитника је Дејвид Бекам, чије се рекламе емитују управо током обавезних троминутних прекида у оба полувремена.

Позивајући се на процјене Патрика Риша, директора програма спортског менаџмента на Универзитету Вашингтон, Дејли мејл наводи да је Бекам само од кампања везаних за Свјетско првенство зарадио око 25 милиона евра.

Некадашњи капитен Енглеске заштитно је лице бројних глобалних компанија, међу којима су Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon и Adidas, које користе рекламни простор током пауза за хидратацију.

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Управо због тога многи сматрају да је нова пракса на Мундијалу отворила потпуно нови извор прихода за оглашиваче, иако из ФИФА-е одбацују такве тврдње.

Предсједник свјетске куће фудбала Ђани Инфантино истиче да су паузе уведене искључиво због заштите здравља играча усљед високих температура.

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Без обзира на то, расправа о томе јесу ли паузе искључиво спортска мјера или и прилика за додатну комерцијализацију Свјетског првенства не јењава, док се Бекамово име све чешће спомиње као симбол огромне зараде коју је донијела ова новина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дејвид Бекам

Свјетско првенство 2026

пауза за хидратацију

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