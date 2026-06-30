"Заводиш и отимаш туђе мужеве!" Жена Огњена Амиџића добијала језиве поруке

Аутор:АТВ редакција
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Водитељ Огњен Амиџић и његова изабраница Мина Наумовић започели су своју романсу након његовог развода, а данас имају двоје дјеце.
Иако уживају у породичном животу, Мина се понекад суочава са негативним коментарима и осудама на рачун њиховог односа, због чега је својевремено на Инстаграму одлучила да покаже какве поруке добија.
Све је почело након што је на свом профилу подијелила размишљање о важности породице:
- То што понесемо из куће - то нам је. Све је послије кроз живот само надградња. Срећна сам и захвална што боље темеље нисам могла имати.
Убрзо су услиједиле оштре увреде једног пратиоца:
- Лијепо те је мама научила да растураш туђе бракове, заводиш и отимаш туђе мужеве и оца детету, свака част. Браво за родитеље и васпитање.
Мина је тада одлучила да јавно објави поруку и одговори:
- Ја вас молим да не прескачете терапије и да ми се скинете са врата.
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Иначе, Огњен из првог брака има сина, а након што је и са Мином добио насљедника признао је да је прижељкивао и ћеркицу.
- Ја сам одувијек и хтио дјевојчицу. Али шта ми планирамо, то све дође у своје вријеме и све се намјести. Дјевојчице су боље за породицу, оне су снага и сидро, шта ми мушкарца, ми мозга немамо. Гледам по својој сестри и сада Мини, гледам како се одржавају ти породични односи... - рекао је Огњен недавно и додао:
- Ма ја сам шала, комика. Мина је генерално луђа од мене. Она је фантастична и рекао сам јој то чим смо се упознали. Мени је презабавно са њом. Шта иначе да радим са женом ако ми није забавна? Многи људи се не промене у браку, или се промјене у ружнијем смислу. На мене то утиче баш лијепо, гура ме напред и даје ми неку одговорност. Матија је стално са нама, ми смо једна велика забавна породица.
(телеграф)
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