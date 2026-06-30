Комшије Мине Костић откриле шок детаљ шта је урадио када је изашла из болнице - Била закључана у кући

Аутор:АТВ редакција
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Мина Костић напустила је прије недјељу дана психијатријску установу "Лаза Лазаревић" у пратњи вјереника Манета Ћурувије Каспера и своје браће. Пјевачица је у болници провела 23 дана, а њено стање је забринуло јавност, а посебно њене најближе.
Како бисмо провјерили како се сад осјећа Мина, наша екипа посетила је крај града у коме пјевачица годинама живи. Тамо смо од њених комшија сазнали да она од изласка из болнице није ни излазила из куће.
- Мину нисмо видјели откад је пуштена из "Лазе". Откад је дошла, није излазила из стана. Била сам на улици кад је изашла из бијесног аута, она "мечка" није њена. То је Каспер сигурно рентирао због медија, они немају новца за тај ауто. Послије је неко дошао по њега и одвезао га. Све вријеме с њом у стану је био Каспер. Он улази и излази с времена на вријеме, прошета кучиће ту по парку, али од ње ни трага ни гласа. Морам да кажем да је тај њен дечко једна врло непристојна особа, не умије да ми каже ни "добар дан", иако сам ја старија од њега. Не знам чему то игнорисање. Ако не можемо да помогнемо Мини, сигурно нећемо ни да јој одмогнемо - рекла нам је старија госпођа, а онда се у разговор умешала још једна комшиница:
- Све је тачно што вам је комшиница рекла. Била је закључана у кући откад се вратила из болнице, али су прије два-три дана отишли заједно негдје. Чула сам да су отишли на море да се мало опорави и склони од свега још неко вријеме. Сигурно ће ићи и у неки манастир, пријаће јој то послије свега што је проживјела. Кћерка ми је рекла да је неколико пута покушала и да побјегне из "Лазе" док је била тамо. Није њој лако. Сви јој желимо само добро и потпуни опоравак - закључила је комшиница.
Главни актери нам се нису јављали на позиве за коментар.
Иначе, Каспер је на Инстаграму показао како Мина и он уживају. По свему судећи, на мору, далеко од београдске врућине и градске вреве.
Како се може видјети на фотографијама, Мина дјелује срећно. Уз слике Капер се обратио вјерним пратиоцима:
- Волимо вас! - поручио је.
Подсјетимо, Мина је крајем маја хоспитализована због психичког и емотивног исцрпљења, а њено стање је у међувремену стабилизовано.
Према нашим информацијама, опоравак је текао у добром смјеру, због чега су љекари донијели одлуку да пјевачица наставак лијечења спроведе ван болничких услова.
Мина је болницу напустила држећи брата за руку. Била је обучена сва у црном, носила је качкет и наочаре.
- Одлично сам - кратко је тада поручила Мина, која је потом ушла у "мерцедес" и одвезла се кући.
Мина је требало да изађе из болнице дан раније, али је до одлагања отпуста дошло због техничких разлога и административних процедура које још увек нису биле у потпуности завршене.
Пјевачица је у "Лазу Лазаревић" довела полиција у полицијским колима због агресивног понашања, а тај дан је два пута одбила интервенцију Хитне помоћи, коју су позвале комшије.
Према причи извора блиског пјевачици, она се у болници у разговору с другим пацијентима током пријема тотално сломила, па им је испричала и своју тешку животну причу која ју је довела до тога да заврши у психијатријској установи.
- Мина је потпуно сломљена. Другим пацијентима се пожалила да јој се ово све дешава јер има много проблема код куће и с Каспером, који живи далеко од ње, а у кога је јако заљубљена. Она им је признала и да се пре пет година једва извукла из порока наркоманије и да је због тога разговарала и с психијатрима. Рекла је да је користила кокаин. Стално је понављала да је зла, што је звучало сабласно и изазивало је језу свима око ње - испричао нам је тада извор.
(Курир)
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