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Сидни Свини новим фотографијама "запалила" интернет

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 22:58

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Сидни Свини новим фотографијама "запалила" интернет
Фото: Tanjug/Arlyn McAdorey /The Canadian Press

Холивудска глумица Сидни Свини подијелила је нове фотографије којима је обиљежила почетак љета, а пажњу пратилаца привукла је комбинацијом зелено-бијелог бикинија и бијеле кошуље из колекције бренда Syrn, чије је заштитно лице.

Синди је фотографисана на броду, гд‌је је изглед употпунила сунчаним наочарима, качкетом и златним накитом, задржавајући опуштени љетни стил.

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На другим фотографијама Свини је представила и црни топ из исте колекције, уз кратку јакну и упечатљиву огрлицу, показујући још једну модну комбинацију из најновије кампање.

Глумица је посљедњих седмица више времена посветила одмору и приватном животу, а на друштвеним мрежама редовно дијели фотографије и снимке са љетовања.

Сидни Свини тренутно је једна од најтраженијих младих холивудских глумица, а у наредном периоду очекује је премијера психолошког трилера "The Housemaid, у којем тумачи главну улогу заједно с Амандом Сајфрид.

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Тагови :

Сидни Свини

глумица

фотографије

интернет

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