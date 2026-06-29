Сидни Свини новим фотографијама "запалила" интернет

Аутор:АТВ редакција
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Холивудска глумица Сидни Свини подијелила је нове фотографије којима је обиљежила почетак љета, а пажњу пратилаца привукла је комбинацијом зелено-бијелог бикинија и бијеле кошуље из колекције бренда Syrn, чије је заштитно лице.
Синди је фотографисана на броду, гдје је изглед употпунила сунчаним наочарима, качкетом и златним накитом, задржавајући опуштени љетни стил.
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На другим фотографијама Свини је представила и црни топ из исте колекције, уз кратку јакну и упечатљиву огрлицу, показујући још једну модну комбинацију из најновије кампање.
Глумица је посљедњих седмица више времена посветила одмору и приватном животу, а на друштвеним мрежама редовно дијели фотографије и снимке са љетовања.
Сидни Свини тренутно је једна од најтраженијих младих холивудских глумица, а у наредном периоду очекује је премијера психолошког трилера "The Housemaid, у којем тумачи главну улогу заједно с Амандом Сајфрид.
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