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Жељко Самарџић открио колико новца је зарадио и у шта је улагао

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 17:22

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Жељко Самарџић, пјевач
Фото: Youtube / Printscreen

Познати пјевач Жељко Самарџић никада се није расипао новцем, паметно је улагао, а никада није ни трошио као многе његове колеге, на скупе аутомобиле.

Ипак, оно што је за њега најважније јесте да ни током празника није раздвојен од својих најмилијих, са којима воли да проводи сваки минут.

"Могао сам да купујем многе јахте и скупе аутомобиле, а ја сам све уложио у пјесме и срећан сам због тога. То је било моје улагање, али се као што многи знају, и те како исплатило", рекао је искрено пјевач.

Самарџић увијек истиче да је породичан човјек, па тако на све његове концерте, па и наступе, са њим увијек иду супруга Маја и њихове кћерке.

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Када је ријеч о његовој дугогодишњој каријери и заради, пјевач открива да никада није био љубитељ расипања на материјалне ствари, преноси Блиц.

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Тагови :

Жељко Самарџић

Пјевач

Зарада

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