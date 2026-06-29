Филм о Мајкл Џексону постао најпрофитабилнији биографски филм свих времена

Аутор:АТВ редакција
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Биографски филм о Мајклу Џексону „Мајкл“ оборио је рекорде зарадивши 977 милиона долара на свјетским благајнама, поставши најпрофитабилнији биографски филм свих времена. Свргнуо је „Опенхајмера“ са првог мјеста и већ је претекао „Боемску рапсодију“ као најпрофитабилнији музички биографски филм, јавља Би-Би-Си.
Филм, који је режирао Антоан Фуква, говори о путовању покојног америчког пјевача од дјечје звијезде у породичној групи Џексон 5 до статуса соло краља попа. Главну улогу игра Џексонов нећак Џафар Џексон, док његове родитеље играју Колман Доминго и Нија Лонг.
Након премијере у априлу, „Мајкл“ је зарадио 217 милиона долара у првој недјељи приказивања, надмашивши претходне музичке биографске филмове као што су „Straight Outta Compton“ из 2015. и „Bohemian Rhapsody“ из 2018. Филм је такође постао најуспешније дјело Лајонсгејта, надмашивши претходног рекордера, „The Hunger Games: Catching Fire“ из 2013. године.
Занимљиво је да је „Мајкл“ надмашио „Опенхајмера“ упркос томе што је филм Кристофера Нолана о америчком теоријском физичару Џ. Роберту Опенхајмеру имао користи од виралног феномена „Барбенхајмера“ прошлог љета, када је публика масовно гледала и „Барби“ и „Опенхајмера“ због серије интернет мемова о два потпуно различита филма објављених истог дана.
Филм је очигледно постигао огроман успјех међу многим фановима широм свијета, који су похвалили приказ Џексоновог дјетињства и рекреацију познатих концертних наступа и музичких спотова. Џафар Џексон, син Џермејна Џексона, добио је посебне похвале за тумачење свог ујака.
С друге стране, многи критичари су филм критиковали као „уљепшавање“, а неколико рецензената је навело да приказује „очишћену“ верзију његовог живота и каријере. Главни разлог за то је што се филм не бави оптужбама за сексуално злостављање покојног пјевача, након што је дио снимака који се односи на њих уклоњен из филма због споразума о неоткривању информација.
„Холивуд репортер“ је изјавио да ће филм „задовољити дугогодишње фанове музике“, док је „Телеграф“ примјетио да „одбија да се позабави проблемом“. „Индепендент“ га је описао као „језиву, безосјећајну хватању новца“. Међутим, лоше критике нису одвратиле фанове, који су филму дали знатно више оцјене. На сајту „Rotten Tomatoes“, филм има оцјену од 38% на основу рецензија критичара и оцјену од 97% на основу рецензија публике.
Филм „Мајкл“ је финансијски подржала заоставштина покојне суперзвијезде, а његови оригинални вокали су коришћени у музичким партитурама које доминирају филмом. Према америчком часопису Variety, Lionsgate планира да објави још барем један филм о Џексоновом животу.
Поред тога што је привукао публику у биоскопе, нови филм је такође подстакао значајан пораст стриминга Џексонових пјесама. Прошлог мјесеца, био је најстримованији извођач на Јутјубу у Уједињеном Краљевству, са двоструко више стримова од свог најближег конкурента, канадске звијезде Дрејка.
„Billie Jean“, вјероватно његова најпознатија пјесма, тренутно је најстримованија пјесма на Спотифају широм свијета. Такође је био најстримованији извођач на Спотифају у Великој Британији прошлог мјесеца, убрзо након објављивања филма, и тренутно је на трећем мјесту у вријеме писања овог текста. Поред тога, компилациони албум „The Essential Michael Jackson“ вратио се на врх британске топ-листе албума, побједивши конкуренцију ирске реп групе Kneecap.
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