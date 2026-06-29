Глумица због сцене завршила у болници: Прекинуто снимање

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Ева Грин опоравља се од повреде коју је задобила на снимању треће сезоне Нетфликсове серије Сриједа у Даблину.
Четрдесетпетогодишња глумица, најпознатија по улози у филму Касино Роyале, раније овог мјесеца превезена је у болницу након незгоде на снимању.
Продукција је због инцидента привремено обустављена, а распоред снимања прилагођен је њеном опоравку. Из Нетфликса нису жељели откривати детаље о несрећи нити о врсти повреде, већ су само потврдили да је глумица повријеђена.
Повреде задобила на снимању треће сезоне Нетфликсове серије Сриједа. Инстаграм
Према писању магазина Ентертеинмент Виклу, Ева се успјешно опоравља, док је извор са сета за Д Сан открио да је ситуација у тренутку несреће била веома озбиљна.
"Било је заиста неугодно. Ева се повриједила и очито је трпјела болове, па продуценти нису жељели ништа препустити случају. Позвана је хитна помоћ, након чега је превезена у болницу, гдје јој је указана љекарска помоћ. Срећом, сада се добро опоравља", рекао је извор.
Вијест да се Ева Грин придружује глумачкој екипи серије Сриједа у трећој сезони објављена је у новембру прошле године. У новим епизодама играће Офелију, сестру Мортише Адамс, коју тумачи Кетрин Зита Џоунс, пише Аваз
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