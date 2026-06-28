Мина Костић први пут у јавности након што је напустила "Лазу": Сви виде промјену

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић изашла је из психијатријске установе "Др Лаза Лазаревић" прије 5 дана, а од тада се о њој ништа није знало.
Многи су се питали како је пјевачица и шта се дешава са њом, а њен вјереник Мане Ћурувија Каспер сада је објавио њихове заједничке фотографије.
Они су изашли у јавност и уживали у природи, а сви су примјетили да се Мини коначно вратио осмијех на лице.
Грлила је свог вољеног Каспера и уживала у његовом друштву.
- Волимо вас - поручио је Каспер путем Инстаграма њиховим вјерним пратиоцима.
Подсјетимо, Мина Костић је психијатријску установу напустила 23. јуна, а по њу је дошао њен вјереник Мане Ћурувија, познатији као Каспер и њен брат.
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Мина је тада носила је црну хаљину и качкет и наочаре на глави, а приликом изласка из болнице кратко је прокоментарисала како се осјећа.
- Добро сам! - поручила је Мина.
Подсјетимо, Мина Костић је у установу била примљена 31. маја, а том приликом је била доведена у пратњи полиције након што је показала агресивно понашање.
Током њеног боравка у болници, њен вјереник је редовно долазио у посете, а подршку су јој пружили и чланови породице, као и бројни колеге и фанови који су се јавно оглашавали уз жеље за брз опоравак.
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