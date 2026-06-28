Logo

Мина Костић први пут у јавности након што је напустила "Лазу": Сви виде промјену

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 17:04

Коментари:

0
Мина Костић и Каспер - Мане Ћурувија
Фото: Instagram/casper4casper

Пјевачица Мина Костић изашла је из психијатријске установе "Др Лаза Лазаревић" прије 5 дана, а од тада се о њој ништа није знало.

Многи су се питали како је пјевачица и шта се дешава са њом, а њен вјереник Мане Ћурувија Каспер сада је објавио њихове заједничке фотографије.

Они су изашли у јавност и уживали у природи, а сви су примјетили да се Мини коначно вратио осмијех на лице.

Грлила је свог вољеног Каспера и уживала у његовом друштву.

Мина Костић и Каспер
Мина Костић и Каспер

- Волимо вас - поручио је Каспер путем Инстаграма њиховим вјерним пратиоцима.

Подсјетимо, Мина Костић је психијатријску установу напустила 23. јуна, а по њу је дошао њен вјереник Мане Ћурувија, познатији као Каспер и њен брат.

Мина Костић и Каспер

Сцена

Мина изашла из болнице, огласио се Каспер: Спомиње новац и лажне односе

Мина је тада носила је црну хаљину и качкет и наочаре на глави, а приликом изласка из болнице кратко је прокоментарисала како се осјећа.

- Добро сам! - поручила је Мина.

Подсјетимо, Мина Костић је у установу била примљена 31. маја, а том приликом је била доведена у пратњи полиције након што је показала агресивно понашање.

Током њеног боравка у болници, њен вјереник је редовно долазио у посете, а подршку су јој пружили и чланови породице, као и бројни колеге и фанови који су се јавно оглашавали уз жеље за брз опоравак.

Телеграф

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мина Костић

Мане Ћурувија Каспер

установа Др Лаза Лазаревић

Психијатрија

Пјевачица

Љубавна веза

Коментари (0)

Више из рубрике

Новак Ђоковић и Бед Бани на концерту слика са Инстаграма

Сцена

Ноле запјевао на концерту Бед Банија: Публика у трансу!

4 ч

0
Умрла пјевачица Маријана Томић: Изгубила живот дан прије свог рођендана

Сцена

Умрла пјевачица Маријана Томић: Изгубила живот дан прије свог рођендана

6 ч

0
Драган Којић Кеба

Сцена

Кеба скрхан болом, цијела породица Којић пролази кроз тешке дане

6 ч

0
Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић признао све о емотивном животу, па проговорио о вили на Сењаку

7 ч

0

  • Најновије

19

51

Милко и Даница оставили фирме и граде манастир на планини

19

51

Више од 1.300 људи преминуло због екстремних врућина

19

39

Ако на љетовању уловите ову рибу добићете награду

19

37

Која су најтраженија, а која дефицитарна занимања у Српској?

19

37

У регистру за усвајање нема нити једно подобно дијете

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима