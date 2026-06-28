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Пожар у селу Сливља код Гацка угрожава куће

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
28.06.2026 18:23

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У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.
Фото: ATV

У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.

Пожар Гацко
Пожар Гацко

Како је потврђено за АТВ из Ватрогасно-спасилачке јединице Гацко, на терену су ватрогасци који заједно са мјештанима гасе пожар и покушавају да спријече његово даље ширење према кућама.

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Тагови :

пожар Гацко

Ватрогасци

ватра

угрожене куће

Коментари (1)

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