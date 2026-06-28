Пожар у селу Сливља код Гацка угрожава куће

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Коментари:1
У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.
Како је потврђено за АТВ из Ватрогасно-спасилачке јединице Гацко, на терену су ватрогасци који заједно са мјештанима гасе пожар и покушавају да спријече његово даље ширење према кућама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
12 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
19
51
19
51
19
39
19
37
19
37
Тренутно на програму