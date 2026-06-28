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Ватрогасци у Требињу цијелу ноћ гасили пожар: Одбрањени објекти на подручју Пољица, Седлара и Грмљана

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
28.06.2026 08:53

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Требиње пожар
Фото: ATV

Пожарна линија на подручју Пољица, Седлара и Грмљана проширила се на око пет километара, а припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње цијелу ноћ су водили борбу са ватреном стихијом.

“Захваљујући надљудским напорима припадника ТВСЈ Требиње, који су цијелу ноћ водили непрекидну борбу са ватреном стихијом, успјели смо да одбранимо све објекте у сва три села, као и путну комуникацију. У јутарњим часовима дошло је до наглог појачања интензитета пожара у рејону Горњих Грмљана, гдје су све расположиве снаге одмах ангажоване како би спријечиле даље ширење ватре.

Ситуација је и даље изузетно озбиљна и непредвидива.” рекао је Дејан Кашиковић командир ТВСЈ.

Упућује хитан апел свим власницима кућа и имања на угроженом подручју да дођу и укључе се у гашење пожара.

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