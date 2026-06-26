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Шири се линија пожара у Требињу: Куће за сада нису угрожене

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
26.06.2026 22:15

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пожар у Требињу
Фото: ATV

Шири се пожарна линија на подручју Седлара код Требиња, али куће за сада нису угрожене, потврђено је из Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Требиње.

Командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић рекао је да ватрогасне екипе заједно са припадницима ДВД Бјелашница прате развој ситуације током цијеле ноћи.

„Уколико дође до промјене смјера вјетра, постоји могућност да се пожарна линија приближи селима Полице и Седлари. Наши припадници су у приправности и спремни да реагују одмах уколико буде потребе“, навео је Кашиковић.

Пожарна линија дуга је 5 километара.

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Ватрогасци ће, како је потврђено, остати на терену и вршити стални надзор пожаришта током ноћи.

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Тагови :

Требиње

пожар

пожар у Требињу

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