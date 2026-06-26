Пожар код Требиња и даље активан

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Пожар на подручју брда изнад села Седлари код Требиња и даље је активан, али за сада не угрожава стамбене објекте нити становништво, потврдио је командир Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Требиње Дејан Кашиковић.
Пожар је изазван ударом грома, а захватио је траву и високо растиње на изузетно неприступачном и дијелом минираном терену, због чега је директно гашење на појединим локацијама онемогућено.
Ситуација се непрекидно прати, док Добровољно ватрогасно друштво "Бјеласница", на челу са командиром Васом Башићем, врши сталан надзор пожаришта у координацији са Територијалном ватрогасно спасилачком јединицом Требиње. Захваљујући њиховом непрекидном присуству на терену, стање се прати из часа у час, а све расположиве снаге спремне су за хитну интервенцију уколико дође до промјене ситуације.
Кашиковић упозорава да високе температуре, дуготрајан сушни период и промјена правца вјетра могу довести до наглог ширења пожара, због чега је упутио апел грађанима да не пале ватру на отвореном и да се строго придржавају мјера заштите од пожара.
"Једна непажња може изазвати катастрофалне посљедице по животе људи, имовину и природу", упозорио је Кашиковић.
Он је позвао грађане да сваки уочени дим или пожар одмах пријаве на бројеве 123 или 121, како би надлежне службе могле правовремено реаговати и спријечити ширење ватре.
Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Требиње, заједно са Добровољним ватрогасним друштвом "Бјеласница“, наставља да 24 часа прати стање на терену и предузима све мјере ради заштите становништва и њихове имовине.
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