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Мачак Гаро преживио пожар на мостарској депонији

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 13:02

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Реп мачке
Фото: Betül Şengel/Pexels

Док је катастрофални пожар гутао мостарску депонију и данима стварао призоре који су узнемирили јавност, једна је прича из сјене те кризе показала колико је понекад важно само стати и не окренути главу.

На путу је примијећен измучени мачак, видно исцрпљен и у лошем стању. Радница која га је угледала није наставила даље, него је одлучила помоћи животињи којој је помоћ очигледно била потребна.

Тако је спашен мачак који је добио име Гаро.

Докторица Адна Чајдин је поручила како овакви тренуци подсјећају на важност људске реакције и бриге за оне који сами не могу затражити помоћ.

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"Дана 23.6. ветеринарска станица запримила је позив за пружање помоћи маци која је била жртва пожара на депонији у Мостару. Пожар који се неконтролисано ширио довео је до евакуације запослених, али у таквим тренуцима, када су људски животи приоритет, често се заборави на оне који не могу сами побјећи - животиње које се затекну у близини. Једна упосленица оближње фирме примијетила је повријеђену мацу на цести испред саме депоније. Схвативши да јој је потребна хитна помоћ, одмах је контактирала ветеринара и задржала је код себе све до доласка помоћи.", каже за "Ослобођење.ба" Адна Чајдин.

Гаро је преузет на лијечење, а Ветеринарска станица одлучила је сносити све трошкове његовог опоравка.

Видео погледајте овдје.

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Тагови :

мачка

Мостар

пожар

пожар у Мостару

депонија Уборак

Мачак Гаро

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