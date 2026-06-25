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Расте број жртава разорних земљотреса: Погинуле најмање 164 особе

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 12:51

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Спасиоци претражују рушевине срушене зграде након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у сриједу, 24. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP/Javier Campos

Најмање 164 особе су погинуле, а 971 је повријеђена након што су два снажна земљотреса погодила Венецуелу, саопштила је вршилац дужности предсједнице Делси Родригез.

Вршилац дужности предсједнице је раније рекла да су најмање 32 особе погинуле након земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале у сриједу увече и да се очекује да ће број жртава порасти.

Земљотреси су били међу најјачима који су погодили Венецуелу у више од једног вијека и могли су се осјетити широм региона. Зграде су евакуисане на мјестима чак и у бразилском Амазону, око 1.700 километара од главног града Венецуеле, Каракаса.

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Спасилачке екипе настављају да претражују рушевине у потрази за преживјелима, након што су потреси уништили или оштетили више стотина зграда.

(Телеграф.рс)

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