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У напуштеном објекту пронађено тијело, дијелови били потпуно одвојени: Ужас у Београду

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 11:51

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

У напуштеном пословном објекту на Новом Београду нађено је тијело, највјероватније мушкарца, а дијелови тијела су били одвојени!

Према информацијама, језив призор затекао је радник обезбјеђења овог објекта 23. јуна око поднева, након чега је услиједила хитна реакција надлежних служби. Чувар је у стању потпуног шока одмах алармирао полицију.

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Полиција и тужилаштво одмах на лицу мјеста

Одмах по позиву, на терен су изашле јаке снаге полиције и дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, који је руководио увиђајем. Сцена коју су затекли инспектори и форензичари била је више него узнемирујућа.

- Тијело је пронађено у поодмаклој фази распадања, а најјезивији детаљ јесте то што су дијелови тијела били одвојени. Полиција и тужилаштво су одмах покренули опсежну истрагу како би се утврдило шта се тачно догодило у овом напуштеном простору - открива извор.

С обзиром на стање у којем се налази, идентитет је немогуће утврдити визуелно. ВЈТ је наложило хитну ДНК анализу и провјеру свих пријава несталих лица у протеклом периоду.

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Тијело је превезено на Институт за судску медицину. Обдукција треба да пружи кључни одговор - да ли је несрећни човјек жртва бруталног злочина, или су тијело након смрти раскомадале животиње, будући да у овај напуштени објекат често свраћају пси луталице.

Полицијски инспектори већ чешљају терен на Новом Београду, узимају изјаве од људи који бораве у близини овог објекта и провјеравају да ли постоје сигурносне камере које су могле да сниме нешто сумњиво.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

пронађено тијело

Полиција

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