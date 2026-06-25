Топлотни талас односи животе: Жена преминула у кампу, дијете (3) пронађено мртво у аутомобилу

Аутор:АТВ редакција
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Једна британска држављанка преминула је у кампу у Француској док се Европа и даље суочава са несносним топлотним таласом.
Вјерује се да је старија жена боравила са супругом у кампу Баие д’Аунис у приморском мјесту Ла Транцхе-сур-Мер на западу Француске када јој је позлило.
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Запослени у кампу потврдио је за Дејли Мејл да је преминула од срчаног удара.
Према објави једног кампера на Фејсбуку, у камп су стигла четири возила хитне помоћи и два полицијска аутомобила.
Британско Министарство спољних послова замољено је за коментар. Смрт Британке догодила се у тренутку када топлотни талас и даље погађа Европу, а температуре у појединим дијеловима континента прелазе 40 степени Целзијуса.
Метеоролошке службе упозориле су да би екстремне врућине могле да угрозе људске животе, док се велики дио западне Европе налази под утицајем такозване „топлотне куполе“.
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Очекује се да ће најмање 101 милион људи у четвртак бити изложено веома високим температурама, укључујући око 50 милиона становника Француске.
У четвртак је у Француској пронађено мртво трогодишње дијете у аутомобилу.
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