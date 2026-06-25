Између 10 и 100 хиљада жртава: Стравичне процјене посљедица земљотреса

Аутор:АТВ редакција
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Према сеизмотектонском извјештају УСГС-а за карипску регију, овај догађај је најјачи земљотрес забиљежен у Венецуели у посљедњих 126 година, упоредив само са историјским земљотресом магнитуде 7,7 који се догодио у октобру 1900. године.
УСГС је процијенио да би земљотреси потенцијално могли да узрокују између 10.000 и 100.000 жртава, и губитке у износу од два одсто БДП-а.
Америчка агенција је активирала наранџасто упозорење због људског и економског утицаја земљотреса, категорије која одражава значајан ризик од жртава и материјалне штете, иако се ради о процјени заснованој на аутоматским моделима, а не о званичном броју, преноси венецуелански "Национал".
Према подацима УСГС-а, пројекција се заснива на интензитету кретања тла, изложеном становништву и рањивости зграда у погођеном подручју.
Almost everything on the ground after the massive earthquake in Venezuela pic.twitter.com/6PCESHubf1— Sanjay Deka (@SanjayDekaFLJ) June 25, 2026
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