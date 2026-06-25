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Обожавалац "Декстера" убио и исјекао цимере, у потоку пронађено 1.900 костију

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:53

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Декстер Морган из серије Декстер
Фото: Screenshot/Youtube

Случај који је шокирао Велику Британију добио је свој епилог на суду, гдје су испливали језиви детаљи двоструког убиства.

Обожавалац популарне серије о серијским убицама „Декстер“ исијекао је своје бивше цимере, спалио њихова тијела, а затим дијелове разбацао по шуми, саопштено је на суду.

Џејмс Дезборо (40) оптужен је да је прошлог љета закопао дијелове тијела двојице мушкараца у плитким гробовима близу своје колибе у удаљеној шуми Парамур у Корнволу, а затим безочно потрошио њихов новац.

Он је пред Крунским судом у Винчестеру оптужен за убиство Данијела Колмана (43) и Клаудија Аквилина (57), што тренутно пориче, иако је раније признао кривицу за спречавање законите сахране.

Свирепи потпис из серије: "Уживао у сценама распарчавања"

Тужилац Ахмед Хосаин КЦ изнио је пред поротом монструозне детаље истраге. Он је навео да је Дезборо био фанатик серије "Декстер" – приче у којој главни лик, серијски убица, распарчава своје жртве како би прикрио трагове.

Да ствар буде гора, Дезборо је током истраге форензичком биологу отворено признао да је "посебно уживао у сценама распарчавања" у поменутој серији.

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"Убио их је, раскомадао им тијела, покушао да спали и закопа њихове остатке како би сакрио шта је урадио, а затим је користио њихов новац док је истовремено лагао оне око себе о томе гдје су отишли", изјавио је тужилац Хосаин.

Језив проналазак у шуми: Више од 1.900 костију у потоку

Полиција и форензичари наишли су на призоре као из хорор филмова током претраге земљишта око убичине колибе:

Раскомадано тијело Данијела Колмана (труп, ноге и стопала) пронађено је у плитком гробу.

На сјекири која је висила са оближњег дрвета пронађен је Колманов ДНК.

Само 18 метара даље пронађен је гроб друге жртве, Клаудија Аквилина.

У оближњем потоку рониоци и форензичари пронашли су чак 1.900 изгорелих фрагмената костију, као и дијелове меса који припадају Аквилину.

Монструм глумио да су жртве живе како би им крао новац

Истрага је утврдила да су се убица и жртве упознали у заједничком смјештају за особе са проблемима зависности у Њукију. Након што их је ликвидирао, Дезборо је узео њихове банковне картице.

Како би заварао траг и убиједио полицију и породицу да је Клаудио Аквилино још увијек жив, Дезборо се Клаудијевом картицом одвезао возом до Лондона, шетао два и по сата по станици Падингтон, а затим се вратио у колибу. Клаудијева СИМ и банковна картица касније су пронађене скривене у крову и испод пода његове објекта.

Суђење овом бруталном убици се наставља, а очекује се да ће испитивање свих доказа трајати седам недјеља, преноси The Sun.

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Тагови :

Декстер

серија

Убиство

Велика Британија

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