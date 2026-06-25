Обожавалац "Декстера" убио и исјекао цимере, у потоку пронађено 1.900 костију

Аутор:АТВ редакција
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Случај који је шокирао Велику Британију добио је свој епилог на суду, гдје су испливали језиви детаљи двоструког убиства.
Обожавалац популарне серије о серијским убицама „Декстер“ исијекао је своје бивше цимере, спалио њихова тијела, а затим дијелове разбацао по шуми, саопштено је на суду.
Џејмс Дезборо (40) оптужен је да је прошлог љета закопао дијелове тијела двојице мушкараца у плитким гробовима близу своје колибе у удаљеној шуми Парамур у Корнволу, а затим безочно потрошио њихов новац.
Он је пред Крунским судом у Винчестеру оптужен за убиство Данијела Колмана (43) и Клаудија Аквилина (57), што тренутно пориче, иако је раније признао кривицу за спречавање законите сахране.
Тужилац Ахмед Хосаин КЦ изнио је пред поротом монструозне детаље истраге. Он је навео да је Дезборо био фанатик серије "Декстер" – приче у којој главни лик, серијски убица, распарчава своје жртве како би прикрио трагове.
Да ствар буде гора, Дезборо је током истраге форензичком биологу отворено признао да је "посебно уживао у сценама распарчавања" у поменутој серији.
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"Убио их је, раскомадао им тијела, покушао да спали и закопа њихове остатке како би сакрио шта је урадио, а затим је користио њихов новац док је истовремено лагао оне око себе о томе гдје су отишли", изјавио је тужилац Хосаин.
Полиција и форензичари наишли су на призоре као из хорор филмова током претраге земљишта око убичине колибе:
Раскомадано тијело Данијела Колмана (труп, ноге и стопала) пронађено је у плитком гробу.
На сјекири која је висила са оближњег дрвета пронађен је Колманов ДНК.
Само 18 метара даље пронађен је гроб друге жртве, Клаудија Аквилина.
У оближњем потоку рониоци и форензичари пронашли су чак 1.900 изгорелих фрагмената костију, као и дијелове меса који припадају Аквилину.
Истрага је утврдила да су се убица и жртве упознали у заједничком смјештају за особе са проблемима зависности у Њукију. Након што их је ликвидирао, Дезборо је узео њихове банковне картице.
Како би заварао траг и убиједио полицију и породицу да је Клаудио Аквилино још увијек жив, Дезборо се Клаудијевом картицом одвезао возом до Лондона, шетао два и по сата по станици Падингтон, а затим се вратио у колибу. Клаудијева СИМ и банковна картица касније су пронађене скривене у крову и испод пода његове објекта.
Суђење овом бруталном убици се наставља, а очекује се да ће испитивање свих доказа трајати седам недјеља, преноси The Sun.
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