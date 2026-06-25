Малољетник избоден ножем у парку: Друг му на овај начин спасио живот

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се у београдском насељу Раковица, 22. јуна око поноћи, када је малољетни Ф. Ж. (17) тешко повријеђен након што га је непознати мушкарац напао и убо ножем у руку.
Тинејџер је хитно оперисан и тренутно се опоравља, сазнаје Телеграф.рс.
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Према информацијама, седамнаестогодишњак је у тренутку напада био у парку са својим другом. У једном моменту, из мрака им је пришао непознати мушкарац и пријетећим тоном тражио новац.
"Малољетник је одговорио да нема пара. Одмах након тога, нападач је извукао нож, насрнуо на њега и убо га у руку, а потом побјегао у непознатом правцу", открива извор близак истрази.
Да ситуација буде још драматичнија, рањени тинејџер је почео обилно да крвари. Његов друг је показао невјероватну присебност у тренуцима панике - скинуо је своју мајицу и чврсто подвезао руку Ф. Ж. како би зауставио крварење до доласка љекара.
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На лице мјеста убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, која је повријеђеног младића, у пратњи мајке, превезла у болницу где је хитно подвргнут операцији.
О овом језивом инциденту одмах је обавијештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду, а полиција ради на идентификацији и проналаску нападача.
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