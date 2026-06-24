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Петоро повријеђених у тешкој несрећи на ауто-путу

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:31

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Пет особа повријеђено је данас у саобраћајној несрећи код Инђије када је комби ударио у прикључно возило путарског предузећа.

Несрећа се догодила око 10.40 часова на ауто-путу Нови Сад-Београд, односно на дионици у близини моста код Бешке, преносе медији.

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Троје повријеђених је преузела екипа Хитне помоћи из Инђије, а двоје је превезено у Клинички центар Војводине у Новом Саду.

Ријеч је о двојици мушкараца, од којих један има вишеструке повреде и контузије, док је други задобио лакше повреде.

(СРНА)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Ауто-пут

повријеђени

Србија

Хитна помоћ

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