Петоро повријеђених у тешкој несрећи на ауто-путу

Аутор:АТВ редакција
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Пет особа повријеђено је данас у саобраћајној несрећи код Инђије када је комби ударио у прикључно возило путарског предузећа.
Несрећа се догодила око 10.40 часова на ауто-путу Нови Сад-Београд, односно на дионици у близини моста код Бешке, преносе медији.
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Троје повријеђених је преузела екипа Хитне помоћи из Инђије, а двоје је превезено у Клинички центар Војводине у Новом Саду.
Ријеч је о двојици мушкараца, од којих један има вишеструке повреде и контузије, док је други задобио лакше повреде.
(СРНА)
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