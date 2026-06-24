Нови детаљи ужаса: Отац испустио сина (1,5) под точкове трактора, љекари се боре за живот беба

Једноипогодишњи дјечак задобио је тешке тјелесне повреде опасне по живот када је пао под точкове трактора којим је управљао, незванично, његов дјед Н. Ј. (57), док га је у крилу држао отац Т. Ј. (34).

Како се сазнаје, љекари се тренутно боре за живот тешко повријеђеног малишана.

Све се одиграло у неколико секунди

Према информацијама из истраге, стравична несрећа догодила се у дворишту породичне куће, током уобичајених послова око пољопривредне механизације. Оно што је требало да буде свакодневни рад, за тили час се претворило у драму која је дубоко потресла цијело насеље.

Извор упознат са случајем наводи да се кобни догађај одиграо муњевито.

- Све се догодило за неколико секунди. Дјед Н. Ј. је управљао трактором и спремао се да обави посао око прикључне машине. На трактору је био и отац дјетета Т. Ј., који је сједио на крилу возила и у свом наручју држао једноипогодишњег сина. У једном тренутку, дјед је нагло закочио. Тада је, како се претпоставља, отац изгубио равнотежу и испустио дијете. Нико није стигао да реагује – објашњава саговорник.

Дјед није примијетио да је дијете пало

Претпоставља се да старији мушкарац у првом моменту уопште није схватио шта се догодило иза његових леђа.

- Након кочења, Н. Ј. је наставио да управља трактором и кренуо напред, не знајући да је дјечак завршио у непосредној близини точкова. Нажалост, тада је дошло до најгорег исхода и тешка машина је прешла преко дјетета – каже извор.

У дворишту је одмах завладала општа паника, а свједоци наводе да су призори након несреће били језиви. Отац и дјед су очајни вриштали и покушавали да помогну крвавом дјетету све док на лице мјеста није стигла екипа Хитне помоћи.

Мјештани у шоку: "Молимо се да преживи"

Становници Бегаљице занијемили су пред трагедијом која је задесила њихове комшије. За породицу имају само ријечи хвале и истичу да је ријеч о вриједним и поштеним људима.

- Сви смо у апсолутном шоку и потресени. То је дивна породица. Нико не може да повјерује да их је снашла оваква несрећа. Дијете је још беба, тек је почело да хода и истражује свијет око себе. Цијела улица се моли само за једно - да малишан издржи и преживи - прича један од комшија.

Малишану је прва помоћ указана у најближој здравственој установи, али је због озбиљности и тежине повреда хитно транспортован у специјализовану болницу у Београду, гдје је хоспитализован.

Полиција је обавила детаљан увиђај на мјесту несреће, а по налогу надлежног тужилаштва прикупљају се сви докази и утврђују тачне околности које су довеле до ове незапамћене трагедије.

(Телеграф.рс)