Фан серије о серијском убици "Декстер" убио двојицу бивших цимера, раскомадао њихова тијела, спалио...

Аутор:АТВ редакција
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Обожавалац телевизијске серије о серијском убици „Декстер“ оптужен је да је убио двојицу својих бивших цимера, након чега је њихова тијела раскомадао, кремирао и остатке оставио у плитким гробовима у близини своје колибе у шуми, откривено је на суђењу.
Џејмс Десборо (40) наводно је тијела двојице својих познаника, Данијела Колмана (43) и Клаудија Аквилина (57), исекао на дијелове прије него што их је спалио, а остатке закопао у забаченом шумском подручју у мјесту Стикер, у близини Корнвола.
Оптужен је да је своје наводне жртве оставио у плитким гробовима поред потока у шуми, пренио је „Дејли мејл“ (Daily Mail).
Поротницима је речено да је полиција на том мјесту пронашла око 1.900 спаљених фрагмената костију. Такође је наведено да је полицијски ронилац у потоку пронашао дио људског ткива који је припадао Аквилину, док је тим за претрагу пронашао два неспаљена дијела лопатице.
Fan of TV serial killer 'Dexter' murdered his two ex-roommates before dismembering and burying their bodies in 'shallow grave' near cabin in the woods, court hears https://t.co/vqM2FZSwnK— Daily Mail (@DailyMail) June 24, 2026
Суду је речено да су људски остаци пронађени у близини Десборове колибе у шуми „Парамур вудс“ (Paramoore Woods).
Према наводима тужилаштва, Десборо је покушао да спали тијела и сакрије их у плитком гробу. Суду је такође речено да је Десборо користио банковну картицу Клаудија Аквилина како би отпутовао возом у Лондон и створио утисак да је Аквилино још жив. Међутим, картица је касније пронађена у крову његове колибе, преноси Телеграф.
Тужилац Ахмед Хосаин потврдио је да ће научне анализе, текстуалне поруке, банковни изводи и снимци са сигурносних камера бити коришћени као докази у седмонедјељном суђењу.
Објаснио је да је Аквилино имао дугогодишње проблеме са зависношћу и мало стабилности у животу. Међутим, готово сваког дана звао је мајку у Италији и имао јаке породичне везе. Аквилино је живио у „Сенди лоџу“ (Sandy Lodge) између 9. јануара и 11. априла 2025. године, али је избачен због крађе телефона другог станара, саопштено је суду.
Тројица мушкараца упознала су се у заједничком смјештају „Сенди лоџ“ у граду Њукију, у Корнволу, намијењеном особама које имају проблеме са зависношћу.
Десборо се појавио пред Крунским судом у Винчестеру, у грофовији Хемпшир, гдје му се суди по двије тачке оптужнице за убиство, што он негира. Тужилаштво тврди да су убиства почињена прошлог љета.
Он је раније признао кривицу за спречавање законите сахране Данијела Колмана и Клаудија Аквилина. Тужилац Ахмед Хосаин изјавио је да је Десборо био велики обожавалац телевизијске серије „Декстер“, у којој је главни лик серијски убица који раскомадава тијела својих жртава.
Десборо је напустио „Сенди лоџ“ три дана прије Аквилина. Већ 17. априла, посљедњег дана када је Аквилино виђен жив, он је, како је речено суду, позвао полицију јер га је Десборо уплашио. Навео је да је Десборо имао пајсер и сјекиру и да је намјеравао да оштети хотел док је био у „камиказа“ режиму.
Десборов телефон био је искључен између 16. и 22. априла, што тужилаштво сматра да није случајност. Прије смрти, како је речено суду, Аквилино је имао устаљен образац трошења, али је то престало послије 18. априла, након чега је почело подизање готовине са његовог банковног рачуна.
Међутим, 24. јуна Десборо је возом отпутовао од Корнвола до Падингтона у Лондону, а карта је плаћена Аквилиновом картицом. Када је стигао у Падингтон, шетао је два и по часа, а затим се вратио кући. Тужилаштво тврди да је то учинио како би створио утисак да је Аквилино још жив.
Полиција је пронашла банковне и СИМ картице Клаудија Аквилина. СИМ картица била је скривена испод пода, а банковна картица у крову колибе. Полиција је трагала и за Данијелом Колманом, који је пријављен као нестала особа. У августу је претражен и поток у близини колибе. Пронађени су остаци костију, а ДНК анализа је потврдила да припадају Клаудију Аквилину.
„Чућете да је тијело друге жртве пронађено раскомадано у плитком гробу, нешто даље од колибе господина Десбороа. Чућете да је око 18 метара низводно од потока била гробница у којој је била друга жртва. Полицијски ронилац открио је дио људског ткива који је форензички повезан са Клаудијем Аквилином. Потрага је настављена у октобру 2025. године, када су пронађена два неспаљена дијела лопатице. Сјекира је пронађена како виси са гране дрвета близу гроба Данијела Колмана. Била је поред плитког гроба“, рекао је тужилац на суђењу, које се наставља.
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