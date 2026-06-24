Ким показао нову поморску "звијер"; "Чо Хјон" је спреман

Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја је данас увела у оперативну употребу нови разарач од 5.000 тона "Чо Хјон", а лидер те земље Ким Џонг Ун је изјавио да ће борбене способности морнарице бити ојачане до нивоа "вриједног сваког дивљења".
Церемонија је одржана након што је Сјеверна Кореја представила ратни брод у априлу прошле године у настојању да ојача поморску моћ земље, преноси агенција Јонхап и додаје да је "Чо Хјон" тестиран неколико мјесеци прије него што је уведен у оперативну употребу.
Предсједник земље Ким Џонг Ун је рекао да разарач посједује "најсавршеније, најкомплексније оперативне и борбене способности".
"Борбене способности наше морнарице ће да расту и да буду вриједне дивљења", навео је и додао да је раније морнарица била најслабија тачка војске, али да су се сада ствари промијениле.
Corea del Norte pone en servicio nuevo destructor y proclama avances en armada con armas nucleares— DW Español (@dw_espanol) June 24, 2026
La televisión estatal de Corea del Norte publicó el miércoles imágenes de la ceremonia en la que el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon entró en servicio tras 14 meses de… pic.twitter.com/DbODL7h0yG
"Распоређивање разарача је стратешки курс од кључне важности. То ће да ојача нуклеарни одвраћајући потенцијал земље и да омогући разноликије и ефикасније деловање њених нуклеарних снага. Програм опремања морнарице нуклеарним оружјем непогрешиво следи планирани курс", рекао је он.
Ким је најавио пуштање у рад још један разарач - Канг Кон, као и стратешке ратне бродове од 10.000 тона један за другим, преноси Танјуг.
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