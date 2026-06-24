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Ким показао нову поморску "звијер"; "Чо Хјон" је спреман

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 15:42

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Ким показао нову поморску "звијер"; "Чо Хјон" је спреман
Фото: KCNA Korea News Service via AP

Сјеверна Кореја је данас увела у оперативну употребу нови разарач од 5.000 тона "Чо Хјон", а лидер те земље Ким Џонг Ун је изјавио да ће борбене способности морнарице бити ојачане до нивоа "вриједног сваког дивљења".

Церемонија је одржана након што је Сјеверна Кореја представила ратни брод у априлу прошле године у настојању да ојача поморску моћ земље, преноси агенција Јонхап и додаје да је "Чо Хјон" тестиран неколико мјесеци прије него што је уведен у оперативну употребу.

Предсједник земље Ким Џонг Ун је рекао да разарач посједује "најсавршеније, најкомплексније оперативне и борбене способности".

"Борбене способности наше морнарице ће да расту и да буду вриједне дивљења", навео је и додао да је раније морнарица била најслабија тачка војске, али да су се сада ствари промијениле.

"Распоређивање разарача је стратешки курс од кључне важности. То ће да ојача нуклеарни одвраћајући потенцијал земље и да омогући разноликије и ефикасније деловање њених нуклеарних снага. Програм опремања морнарице нуклеарним оружјем непогрешиво следи планирани курс", рекао је он.

Ким је најавио пуштање у рад још један разарач - Канг Кон, као и стратешке ратне бродове од 10.000 тона један за другим, преноси Танјуг.

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Тагови :

Сјеверна Кореја

Ким Џонг Ун

ратни брод

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