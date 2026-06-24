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Доналд Трамп потписао продужетак ванредног стања за Балкан, санкције остају опција за САД

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 16:17

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предсједник САД-а
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп је 22. јуна потписао продужење извршне наредбе 13219, којој је проглашено ванредно стање у односу на ситуацију на Западном Балкану.

Ова извршна наредба је донесена још 2001. године, а предсједници САД-а су је продужавали, без обзира на странку из које долазе.

Од оригиналног потписа, ова извршна наредба се проширивала неколико пута, а посљедњи пут је то урадио Џо Бајден 8. јануара 2025. године.

Према овим наредбама, америчка администрација задржава право да санкционише појединце на Западном Балкану због великог броја разлога, укључујући корупцију, подривање државе и рад против међународних споразума.

Извршне наредбе које се односе на Западни Балкан ће, Трамповим потписом, бити продужене за годину дана, односно до јуна 2027. године.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америчке санкције

Балкан

Бијела кућа

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