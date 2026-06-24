Шок у авиону: Бебе пацова пронађене у колицима за послужење путника

Аутор:АТВ редакција
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На лету авио-компаније Аркиа ерлајнс, који је саобраћао из Тел Авива ка грчком граду Превези, откривен је несвакидашњи и узнемирујући инцидент након слijетања авиона.
Према наводима више израелских медија, чланови посаде су у колицима за послужење путника пронашли мртве младунце пацова, који су били запечаћени у провидној пластичној кеси. Колица су садржала воду и чаше за једнократну употребу намијењене за повратни лет ка Израелу.
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Сумње су се појавиле још током лета, када је једна стјуардеса примјетила трагове уједа на појединим чашама за једнократну употребу. Након слијетања, детаљнијом контролом откривени су и млади пацови, а фотографије необичног налаза брзо су се прошириле друштвеним мрежама.
За сада није познато како су животиње доспјеле у колица нити зашто су биле запаковане у пластику. Из компаније Аркиа истичу да путници нису били изложени потенцијално контаминираној води или чашама и да животиње нису дошле у контакт са храном намијењеном путницима и посади.
Авио-компанија је за инцидент окривила кетеринг компанију Тамам Еркрафт Фуд Индустрис, наводећи да су колица стигла из њиховог складишта. Одмах након открића, колица су повучена из употребе, а компанија је затражила детаљно објашњење и увођење мјера које би спријечиле сличне ситуације у будућности.
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С друге стране, из компаније Тамам одбацују одговорност. У саопштењу наводе да послују у складу са највишим стандардима квалитета и безбједности, те да су колица прегледана прије полијетања и била у потпуно исправном стању. Такође су поручили да ће на све, како наводе, неосноване оптужбе одговорити правним путем уколико буде потребно.
Истрага о овом необичном инциденту је у току, а околности под којима су младунци пацова завршили у авионским колицима за сада остају неразјашњене.
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