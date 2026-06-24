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Познато колико ће коштати ГТА 6

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 16:02

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ГТА игрица
Фото: YouTube/printscreen

Рокстар гејмс је коначно објавио цијену ГТА 6, уз потврду да ће гејмери приликом лансирања имати "single-player искуство".

Рокстар је саопштио да ће основна верзија ГТА 6 коштати 79,99 долара (137.50 КМ) за Плејстејшн 5 и Иксбокс серију X и S, што је повећање од 10 долара у односу на стандардних 70 долара које смо имали раније. Ултимејт едишн, с друге стране, кошта 20 долара више - цијена је 99,99 долара (172 КМ).

Још увијек нема информација о новој верзији ГТА онлајн што сугерише да ће постојеће искуство наставити функционисати и када ГТА 6 буде лансиран овог новембра.

Цијена ГТА 6 била је једна од највећих тема разговора у индустрији видеоигара, а неки аналитичари сугерисали су да би Рокстар могао ићи и до 100 долара за основну игру. Није отишло баш тако далеко, али постављањем цијене од 79,99 долара, могло би се отворити врата за све нове А-класичне игре које ће слиједити тај примјер. Само је Нинтендо до сада продао нову игру ​​за 80 долара (Марио Карт World, оп.пр.), док је Мајкрософт одустао од властитих планова да учини исто прошле године.

Преднаруџбе за ГТА 6, најишчекиванију видео игру у историји гејминга, почињу у поноћ 25. јуна, а ултимејт едишн и бонуси за преднаруџбу су већ детаљно описани. Физичке копије ГТА 6 не укључују диск, потврдио је Рокстар. То је само код у кутији.

Планирани излазак игрице је 19. новембар.

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Таг :

ГТА 6

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