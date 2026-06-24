Познато колико ће коштати ГТА 6

Аутор:АТВ редакција
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Рокстар гејмс је коначно објавио цијену ГТА 6, уз потврду да ће гејмери приликом лансирања имати "single-player искуство".
Рокстар је саопштио да ће основна верзија ГТА 6 коштати 79,99 долара (137.50 КМ) за Плејстејшн 5 и Иксбокс серију X и S, што је повећање од 10 долара у односу на стандардних 70 долара које смо имали раније. Ултимејт едишн, с друге стране, кошта 20 долара више - цијена је 99,99 долара (172 КМ).
Још увијек нема информација о новој верзији ГТА онлајн што сугерише да ће постојеће искуство наставити функционисати и када ГТА 6 буде лансиран овог новембра.
Цијена ГТА 6 била је једна од највећих тема разговора у индустрији видеоигара, а неки аналитичари сугерисали су да би Рокстар могао ићи и до 100 долара за основну игру. Није отишло баш тако далеко, али постављањем цијене од 79,99 долара, могло би се отворити врата за све нове А-класичне игре које ће слиједити тај примјер. Само је Нинтендо до сада продао нову игру за 80 долара (Марио Карт World, оп.пр.), док је Мајкрософт одустао од властитих планова да учини исто прошле године.
Преднаруџбе за ГТА 6, најишчекиванију видео игру у историји гејминга, почињу у поноћ 25. јуна, а ултимејт едишн и бонуси за преднаруџбу су већ детаљно описани. Физичке копије ГТА 6 не укључују диск, потврдио је Рокстар. То је само код у кутији.
Планирани излазак игрице је 19. новембар.
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