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Археолози открили аномалије поред Велике пирамиде: "Ово што видимо сигурно није природна појава"

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АТВ редакција
23.06.2026 22:25

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Пирамиде
Фото: pexels/INDU BIKASH SARKER

Археолози данас, захваљујући савременој технологији, могу да завире испод земље без копања, и открију тајне које су вјековима биле скривене.

Један од најважнијих алата у таквим истраживањима је радар који продире кроз тло (Ground Penetrating Radar - GPR), геофизичка метода која је помогла у откривању викиншких бродова у Норвешкој, изгубљених насеља у амазонској прашуми и читавих римских градова.

Током 2024. године иста технологија донијела је ново изненађење на једном од најпознатијих археолошких локалитета на свијету код Велике пирамиде у Гизи.

Шта су скенирања открила?

Тим истраживача предвођен Мотојукијем Сатом са Универзитета Тохоку користио је ГПР заједно са методом електричне резистивне томографије (ЕРТ) како би испитао наизглед празну површину Западног гробља, елитне некрополе која се налази западно од Велике пирамиде.

Скенирања су открила структуру у облику слова Л непосредно испод површине, као и дубљу аномалију која се налазила испод ње.

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ГПР функционише тако што шаље радарске импулсе у земљу, док ЕРТ мјери колико закопани материјали пружају отпор проласку електричне струје.

Комбиновањем ове двије методе истраживачи су успјели да сагледају облике и разлике у саставу материјала испод пијеска, без копања.

Према раду објављеном у научном часопису "Archaeological Prospection", структура се налази на дубини од око два метра, дугачка је приближно 10 метара и након изградње је поново затрпана.

"Западно гробље у Гизи познато је као важно мјесто сахрањивања чланова краљевске породице и високих државних званичника", наводи се у студији.

Додаје се да су током почетног истраживања помоћу ГПР-а и ЕРТ-а пронашли аномалију у сјеверном дијелу истраживаног подручја.

"Могли смо приближно да одредимо њену локацију, али су њена структура и тачан положај остали нејасни", наводи се у студији.

Нова аномалија

Испод структуре у облику слова Л тим је открио још једну аномалију на дубини између пет и 10 метара, коју су описали као "изузетно електрично отпорну".

Таква карактеристика може указивати на различите ствари. У раду се наводе двије могуће опције: мјешавина пијеска и шљунка или простор са ваздушним шупљинама између материјала.

Подручје гробља препуно је мастаба, гробница равног крова које су биле намијењене припадницима елите у Гизи.

Међутим, управо овај дио локалитета раније није привлачио велику пажњу археолога, јер на површини није имао видљиве архитектонске елементе који обично указују на постојање важних грађевина.

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Каснија истраживања и стручна литература из области заштите културног насљеђа наводе студију из 2024. године као успјешан примјер комбиноване примјене ГПР-а и ЕРТ-а у Египту.

Ипак, аномалија на Западном гробљу још није добила коначно археолошко објашњење.

Шта би, дакле, могла да представља ова структура у облику слова Л и дубља аномалија испод ње?

У разговору за портал Ливе Сциенце, Сато је рекао да структура највјероватније није природног поријекла, јер су њени обриси превише правилни и оштри.

Подземна структура

"Могуће је да је представљала улаз у дубљу структуру", написали су Сато и његове колеге у раду.

Међутим, управо ријеч "могуће" овдје има кључну тежину. Скенирање није показало шта се тачно налази испод структуре у облику слова Л, а истраживачи нигдје нису тврдили да су пронашли гробницу.

"На основу резултата истраживања не можемо да утврдимо који материјал узрокује ову аномалију. Ипак, могуће је да је ријеч о великој подземној археолошкој структури", навели су аутори.

У раду се наглашава да су неопходна археолошка ископавања како би се утврдила права намјена овог објекта, преноси Нова.

Док се таква истраживања не спроведу и њихови резултати не буду јавно представљени, најпрецизније је рећи да су научници поред Велике пирамиде открили нешто необично, али да и даље не знају тачно о чему је ријеч.

Важно је напоменути да је истраживање на Западном гробљу потпуно одвојено од виралних тврдњи о наводним огромним скривеним структурама испод Кефренове пирамиде, које је египатски археолог Захи Хавас јавно одбацио 2025. године.

Студија заснована на ГПР и ЕРТ методама у близини Велике пирамиде јесте стварна, научно рецензирана и објављена у релевантном стручном часопису.

Међутим, њени резултати за сада остају отворено питање које тек треба да добије коначан одговор.

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Археолошка ископавања

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