Ко се налази на врху глобалне пирамиде богатства од 470 билиона долара?

Свијет је постао богатији у 2024. години, са глобалним личним богатством које је порасло за 4,6%. Међутим, расподјела тог богатства и даље остаје неуједначена.
На врху глобалне пирамиде богатства налази се мала елита која држи готово половину свјетске имовине, док милијарде људи у нижим слојевима посједују тек мали дио глобалног богатства.
УБС сегментира 3,8 милијарди одраслих широм свијета у четири слоја богатства — од оних са мање од 10.000 долара, до оних са више од милион долара, који се налазе на врху глобалне пирамиде богатства.
На самом врху пирамиде, 60 милиона одраслих, што је свега 1,6% глобалне популације, посједује 226 билиона долара — готово половину укупног богатства домаћинстава у свијету.
Испод њих налази се горњи средњи слој (они са нето вриједношћу од 100.000 до милион долара), који обухвата 628 милиона одраслих. Они заједно држе 184 билиона долара, односно 39,2% глобалног богатства.
Највећи број одраслих налази се у средње-доњој категорији: 1,57 милијарди људи са 10.000 до 100.000 долара, који укупно посједују 56,8 билиона долара. Иако чине 41% свјетске популације, држе само 12% глобалног богатства.
На дну пирамиде налазе се 1,55 милијарди одраслих — 40,7% свјетске популације. Заједно посједују 2,7 билиона долара, односно само 0.6% глобалног богатства.
Од 60 милиона одраслих на врху глобалне пирамиде, 2.891 особа су милијардери, који заједно држе преко 15,6 билиона долара богатства.
Од ових милијардера, само 15 њих посједује више од 100 милијарди долара, док се још 16 налази у опсегу од 50 до 100 милијарди. Преосталих 2.860 милијардера има мање од 50 милијарди долара, преноси Банкар.ме.
