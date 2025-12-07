Logo
Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

Извор:

СРНА

07.12.2025

14:09

Фото: Срна

Бити богат није гријех, али га треба и подијелити са онима којима је помоћ потребна, рекао је епископ бихаћко-петровачки Сергије у бесједи у цркви у Мркоњић Граду.

"Бити богат није гријех, али то богатство које имамо треба увијек да подијелимо са другима, да помажемо друге, сјетимо се гладних, оних који су у тугама, боловима, патњама. Онда је наше богатство истински пред Богом, јер принесена је жртва коју нам је Бог дао", рекао је владика Сергије у Храму Рођења Пресвете Богородице.

hitna pomoc

Хроника

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

Окупљеним вјерницима је пожелио срећан наставак поста јер се тако труде да дочекају Христово рођење у радости.

"Ми постимо овај и сваки други пост због припреме за тај празник. Пост је здрав, вјерујем да људи то све више и схватају. И млади посте и иду у цркву. То је радост цркви нашој", рекао је владика Сергије Срни.

Светој архијерејској литургији међу бројним вјерницима присуствовао је и начелник општине Мркоњић Град Драган Вођевић. У Храму Рођења Пресвете Богородице у Мркоњић Граду налазе се честице моштију Светих бесребреника Козме и Дамјана.

