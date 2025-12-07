Logo
Сутра исплата новембарских пензија

СРНА

07.12.2025

09:25

Сутра исплата новембарских пензија
У Републици Српској сутра ће бити исплаћене пензије за новембар у укупном износу од 168 милиона КМ.

Крајем мјесеца биће исплаћена и децембарска пензија, како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.

Почетком 2026. године услиједиће ново повећање пензија с циљем да се подржи најстарија популација становништва.

