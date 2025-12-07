Сутра исплата новембарских пензија

Извор:
СРНА
07.12.2025
09:25
У Републици Српској сутра ће бити исплаћене пензије за новембар у укупном износу од 168 милиона КМ.
Крајем мјесеца биће исплаћена и децембарска пензија, како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.
Почетком 2026. године услиједиће ново повећање пензија с циљем да се подржи најстарија популација становништва.
