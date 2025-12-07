Logo
Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег

Извор:

АТВ

07.12.2025

08:35

Коментари:

0
Очекује нас тмуран дан, а ево гдје ће падати снијег
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује облачно и тмурно вријеме, понегдје на истоку и сјеверу са слабом кишом, а на планинама са слабим снијегом.

Током дана падавине ће престати, док ће на југу бити суво уз сунчане периоде и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар сјеверних смјерова или промјенљив, а у Херцеговини слаба до умјерена бура.

Највиша температура ваздуха од пет до девет, на југу до 15, у вишим предјелима од два степена Целзијсова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава облачно вријеме са слабом кишом на истоку, сјеверу и сјевероистоку.

Беба

Друштво

Република Српска богатија за 16 малих становника

Температура ваздуха у 7.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно један, Калиновик два, Соколац и Кнежево три, Гацко и Мркоњић Град четири, Сребреница, Рибник, Сарајево и Тузла пет, Бањалука, Бијељина, Добој, Вишеград, Фоча, Билећа, Рудо, Нови Град, Србац, Зеница, Бихаћ и Јајце шест, Приједор седам, Требиње осам и Мостар 12 степени Целзијусових.

Временска прогноза

Коментари (0)
