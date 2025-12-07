Logo
Кремљ: Нова стратегија САД - позитиван сигнал Москви

Sputnjik

07.12.2025

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Москва сматра позитивном промјеном нову стратегију националне безбједности САД, у којој, за разлику од претходне, Русија није "противник" Сједињених Држава, саопштио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.

"Сматрамо да је то позитиван корак", рекао је он.

У децембру су САД ажурирале Стратегију националне безбједности — први пут у другом предсједничком мандату Доналда Трампа.

Документ на 33 стране објављен је на сајту Бијеле куће.

У њему се, између осталог, говори о потреби да се обнови стратешка стабилност у односима са Русијом и "спријечи ненамјерна ескалација или ширење сукоба". У Вашингтону напомињу да ће за нормализацију односа Русије и Европе бити потребно "значајно дипломатско учешће" САД.

Према ријечима Пескова, Кремљ намјерава детаљније да се упозна са новом стратегијом и планира да је анализира. Он је истакао да се приступ Вашингтона у погледу односа са Русијом под садашњом администрацијом примјетно разликује од ставова претходних америчких лидера, укључујући Џозефа Бајдена.

zelenski nova 2

Свијет

Володимир Зеленски добио упозорење: Не потписуј

"Све у свему, ове поруке свакако су у супротности са приступима претходних администрација", закључио је портпарол руског лидера.

Претходна стратегија националне безбједности, усвојена под предсједником Џозефом Бајденом, именовала је Русију "пријетњом глобалном поретку, демократији и стабилности".

Декларисани циљ Вашингтона био је да ослаби Москву, док је истовремено наглашавао своју дугорочну подршку Украјини у њеном сукобу са Русијом.

Актуелни документ, поред промјене приступа руско-америчким односима, такође критикује ширење НАТО-а и оптужује европске земље за кршење демократских норми, пише Спутњик.

Тагови:

Kremlj

Доналд Трамп

Дмитриј Песков

SAD

Коментари (0)
