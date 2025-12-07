Кремљ: Нова стратегија САД - позитиван сигнал Москви

Извор:
Москва сматра позитивном промјеном нову стратегију националне безбједности САД, у којој, за разлику од претходне, Русија није "противник" Сједињених Држава, саопштио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.
"Сматрамо да је то позитиван корак", рекао је он.
У децембру су САД ажурирале Стратегију националне безбједности — први пут у другом предсједничком мандату Доналда Трампа.
Документ на 33 стране објављен је на сајту Бијеле куће.
У њему се, између осталог, говори о потреби да се обнови стратешка стабилност у односима са Русијом и "спријечи ненамјерна ескалација или ширење сукоба". У Вашингтону напомињу да ће за нормализацију односа Русије и Европе бити потребно "значајно дипломатско учешће" САД.
Према ријечима Пескова, Кремљ намјерава детаљније да се упозна са новом стратегијом и планира да је анализира. Он је истакао да се приступ Вашингтона у погледу односа са Русијом под садашњом администрацијом примјетно разликује од ставова претходних америчких лидера, укључујући Џозефа Бајдена.
"Све у свему, ове поруке свакако су у супротности са приступима претходних администрација", закључио је портпарол руског лидера.
Претходна стратегија националне безбједности, усвојена под предсједником Џозефом Бајденом, именовала је Русију "пријетњом глобалном поретку, демократији и стабилности".
Декларисани циљ Вашингтона био је да ослаби Москву, док је истовремено наглашавао своју дугорочну подршку Украјини у њеном сукобу са Русијом.
Актуелни документ, поред промјене приступа руско-америчким односима, такође критикује ширење НАТО-а и оптужује европске земље за кршење демократских норми, пише Спутњик.
